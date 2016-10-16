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В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

Российский моряк пугает интернет жуткими рыбами

Сегодня 19:00
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О моряке из Мурманска Романе Федорцове СМИ заговорили совсем недавно. Мужчина прославился фотографиями причудливых морских гадов, которые встречаются ему на пути.

В объектив Романа попадают как странные и пугающие существа…

…так и вполне симпатичные.

Ничего особенного, просто #рыба на трубе отдыхает:)... #fish #fishing #Баренцево_море

Фото опубликовано roman_fedortsov (@roman_fedortsov)

Жутких, правда, больше.

Сейчас на страничку Романа в Инстаграме подписаны уже больше 45 тысяч человек.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о жительнице Якутии, которая прославилась в сети благодаря огромным бровям.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: https://www.instagram.com/roman_fedortsov/, https://twitter.com/rfedortsov
рыба море Инстаграм
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