О моряке из Мурманска Романе Федорцове СМИ заговорили совсем недавно. Мужчина прославился фотографиями причудливых морских гадов, которые встречаются ему на пути.
В объектив Романа попадают как странные и пугающие существа…
it's just a #halibut, and looks like a cyclops... Нет, это не #рыба-циклоп, это просто #палтус). Прошлый рейс. #фото_с_борта_судна pic.twitter.com/gnEG3YKNy4— Роман Федорцов (@rfedortsov) 22 декабря 2016 г.
К субботнему пиву рыбка не нужна? В прошлом рейсе на окуне попадались. #промысел #фото_с_борта_судна #рыба #улов #Гренландское_море pic.twitter.com/CcEMeQTMA0— Роман Федорцов (@rfedortsov) 17 декабря 2016 г.
Для вновь "прибывших" на борт-очередной подводный хищник #промысел #рыба #фото_с_борта_судна pic.twitter.com/o8j1EzTTRZ— Роман Федорцов (@rfedortsov) 16 декабря 2016 г.
…так и вполне симпатичные.
Еще один дракончик прилетел в #трал:) #промысел #Баренцево_море #рыба #фото_с_борта_судна pic.twitter.com/Qyf0oksaVE— Роман Федорцов (@rfedortsov) 15 декабря 2016 г.
Ничего особенного, просто #рыба на трубе отдыхает:)... #fish #fishing #Баренцево_море
Фото опубликовано roman_fedortsov (@roman_fedortsov)
Такая вот милая рыба:)... #fish #sea #рыба #улов #fishing #рыбалка #промысел #лов #страннаярыба #изглубины #нечто
Фото опубликовано roman_fedortsov (@roman_fedortsov)
Жутких, правда, больше.
Народ до сих пор спорит... кто это? #рыбалка #промысел #изглубины #рыба #fish #fishing #ты_кто? pic.twitter.com/76VLcK20rB— Роман Федорцов (@rfedortsov) 21 ноября 2016 г.
Сейчас на страничку Романа в Инстаграме подписаны уже больше 45 тысяч человек.
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