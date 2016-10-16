О моряке из Мурманска Романе Федорцове СМИ заговорили совсем недавно. Мужчина прославился фотографиями причудливых морских гадов, которые встречаются ему на пути.

В объектив Романа попадают как странные и пугающие существа…

…так и вполне симпатичные.

Ничего особенного, просто #рыба на трубе отдыхает:)... #fish #fishing #Баренцево_море Фото опубликовано roman_fedortsov (@roman_fedortsov) Окт 26 2016 в 11:25 PDT

Жутких, правда, больше.

Сейчас на страничку Романа в Инстаграме подписаны уже больше 45 тысяч человек.

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