Самая угоняемая модель авто в России — бюджетный «Хёндай Солярис». За 7 месяцев его украли 845 раз. При этом чаще всего эту машину похищают ради запчастей, сообщает novokuznetsk.su со ссылкой на данные МВД.

На второй строчке рейтинга — отечественный «ВАЗ-2106», который за 7 месяцев угнали 676 раз. Третье место заняла самая продаваемая иномарка первичного авторынка России — «Киа Рио» с 647 угонами.

На четвёртом и пятом месте обосновались японцы «Тойота Камри» (569 угонов) и «Тойота Королла» (521 угон).

В десятку лидеров также попали «Форд Фокус», «Тойота Ленд Крузер 200», «Рено Логан», «Мазда 3» и «Тойота Рав 4».

Отметим, за 7 месяцев в России стало меньше случаев угона машин примерно на 18%.

А в ноябре страховщики заявили, что чаще всего в России угоняют японские машины. Ранее ВашГород.ру также рассказывал о возможном подорожании автомобилей с 2017 года.