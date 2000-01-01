Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Владимир Чернов назначен на занимаемую должность. Новый пост он занимает с 19 декабря, пишет «Интерфакс-Сибирь».

Владимира Чернова назначили и.о. первого вице-губернатора Кузбасса после громкого дела о заместителях Тулеева. Ранее эту должность занимал Александр Данильченко. Последний, в свою очередь, занял пост вместо Максима Макина. Как уже сообщал ВашГород.ру, Макин ушёл в отставку после начавшейся прокурорской проверки на «Теплоэнерго».

Владимир Чернов с 2011 по 2016 год был главой Анжеро-Судженска. В сентябре 2016 года он подал в отставку и стал заместителем губернатора Кемеровской области по инвестициям и инновациям.

Как уже рассказывал ВашГород.ру, громкое дело о вымогательстве акций приобрело оборот в ноябре 2016 года. Следком России обвинил нескольких высших чинов, главу Следкома Кузбасса и известных бизнесменов в вымогательстве акций разреза «Инской».

По делу проходят вице-губернаторы Кузбасса Алексей Иванов и Александр Данильченко, глава кузбасского Следкома Сергей Калинкин, несколько его подчинённых, а также новокузнецкий бизнесмен Александр Щукин со своим доверенным лицом Геннадием Вернигором.

Губернатор Аман Тулеев защищает своих заместителей. Как утверждает Тулеев, его подчинённые вмешались в дела шахты только лишь для предотвращения забастовки шахтёров на «Инском» и выплаты рабочим зарплат.

Отметим, суд постановил заключить Калинкина и Вернигора под стражу. Остальные фигуранты дела находятся под домашним арестом.