Перед Новым годом для продавцов возникает наиболее благодатная пора для реализации своих товаров. Ведь покупателям нужно многое: подарки для своих близких, продукты для праздничного стола, одежда. А есть и те, кто не прочь поменять машину или приобрести жильё.

Чтобы не стать жертвой, сомнительных скидок, акций и других уловок, сайт ВашГород.ру подготовил для своих читателей список из наиболее часто встречающихся хитростей продавцов.

Запутывание сложными ценами

Стимулирование покупателей к большим покупкам происходит и за счет «неразберихи» в ценах. Эти заветные «0,99 копеек» греют душу многим покупателям. Также часто в магазинах можно увидеть ценники с перечеркнутой старой ценой (написанной очень мелкими буквами) и с ярко выделенной новой ценой. Присмотритесь внимательно и не поленитесь посчитать разницу — вы сделаете для себя массу открытий.

С подобным трюком столкнулся новокузнечанин, посетив один из магазинов известной сети, которая продает парфюмерию и косметику.

Горожанину необходимо было приобрести гель после бритья. Увидев скидки, он зашёл в магазин на ценнике нужного товара была скидка «50%». Была зачеркнута цена 720 рублей, и вместо неё красовалась цена 360 рублей.

«Я товар увидел, но не приобрел его. И какого было моё удивление, когда я зашёл в обычный супермаркет и увидел тот же самый гель без скидки за 340 рублей», — поделился своим опытом с журналистами ВашГород.ру читатель.

Манипуляция с ценами

Данную тактику один из пользователей Reddit объяснил на примере стоимости упаковок попкорна. Предположим, что средняя упаковка попкорна стоит два доллара, а большая восемь долларов. Многие будут покупать упаковку за два доллара, но если продавец поднимет стоимость средней упаковки попкорна до семи долларов, то большинство людей будут покупать большую упаковку, считая, что большая всего лишь на доллар дороже средней.

3) «Купите один товар и получите второй в подарок!»

Эта акция является самой мощной уловкой в потребительском маркетинге, у нее есть разные формы. Например, вы можете купить более дорогой товар и второй товар по меньшей стоимости будет бесплатным. Потребители берут более дорогой товар, но тогда не берут тот, который хотели изначально.

4) Ассоциация красного или жёлтого цветов со скидками

На всех супермаркетах снаружи расположено много плакатов, рекламных баннеров, «кричащих» о разнообразии скидок и акций. Всегда скидки выделяют красным цветом. Наше подсознание играет злую шутку с нашим сознанием — как только мы видим красный цвет, то сразу же, автоматически спешим к этому товару. А как же?! Ведь на него скидка!

5) Суперскидки

Это магическое слово сразу делает товар желанным. Вот только зачастую никакой выгоды от покупки не бывает.