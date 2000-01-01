Это будут, действительно, последние полноценные выходные в 2016 году. Следующая суббота, 31 декабря, — не в счёт. Это уже будет не выходной, а праздник!

До Нового года — одна неделя, так что за эти выходные надо многое успеть.

Во-первых, подарки

Небольшой спринтерский забег или длинный марафон (в зависимости от количества родственников и друзей) по магазинам. Не все любят такие походы, но что поделать? Подарки на Новый год — это святое. Заодно и про себя любимых не забудьте. Побалуйте себя чем-нибудь этаким.

Немного творчества

Принять участие в мастер-классах, посиделках вышивальщиц и вязальщиц, а также самых разных конкурсах можно на «Новогоднем Арт базаре». Он будет проходить в торговом центре «Ника» 23, 24 и 25 декабря с 12 до 19 часов. Кстати, здесь же можно присмотреть новогодние подарки.

Выкинуть хлам из дома

Как бы ни было это скучно, но выбросить хлам из дома перед Новым годом просто необходимо. Ведь есть примета: чем больше старого и ненужного мы выносим из жилища, тем больше места освобождаем для нового и хорошего. Сделайте ревизию ненужных вещей и избавьтесь от них. Глядишь, освободится место для ёлки.

Испечь новогодние сладости

Рождественские пряники или печенье — это не только вкусно и красиво. Это ещё и потрясающий аромат в квартире во время процесса выпечки, изсканный подарок друзьям или коллегам перед Новым годом, к тому же дети очень любят украшать ёлочку печеньем собственного приготовления.

Банька — лучший вариант

Предпраздничные выходные — тяжелое испытание, но мы умеем величаво парить над суетой. Точнее пАрить и пАриться. После всех переделанных дел, веник — в руки и — вперёд! Сила воды и пара — мощная штука. Результат — легкость в теле и радость в душе. Так что, если есть возможность и позволяет здоровье — посетите баню.

С наступающим Новым годом!