За рулем «БМВ», вылетевшего накануне на остановку в Кемерове, находился адвокат. Женщина, пострадавшая в ДТП, скончалась. Об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Напомним, накануне, 22 декабря, в Кемерове автомобиль «БМВ ИКС 6» сбил людей на остановке. ДТП произошло на пересечении Ленина и Волгоградской. Как сообщают очевидцы, всему виной стала глубокая колея на дороге. Водитель внедорожника не справился с управлением.

Стало известно, что в результате аварии погибла 34-летняя женщина. Она скончалась во время реанимационных мероприятий. У неё диагностировали перелом костей таза и другие серьезные травмы. За рулем иномарки находился 44-летний кемеровский адвокат.