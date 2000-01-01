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Громкое ДТП с внедорожником в Кемерове: подробности

Сегодня 09:34
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За рулем «БМВ», вылетевшего накануне на остановку в Кемерове, находился адвокат. Женщина, пострадавшая в ДТП, скончалась. Об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Напомним, накануне, 22 декабря, в Кемерове автомобиль «БМВ ИКС 6» сбил людей на остановке. ДТП произошло на пересечении Ленина и Волгоградской. Как сообщают очевидцы, всему виной стала глубокая колея на дороге. Водитель внедорожника не справился с управлением.

Стало известно, что в результате аварии погибла 34-летняя женщина. Она скончалась во время реанимационных мероприятий. У неё диагностировали перелом костей таза и другие серьезные травмы. За рулем иномарки находился 44-летний кемеровский адвокат.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: соцсеть "ВКонтакте"
дтп происшествие авария в Кемерове

Комментарии (4)

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Алекс
8 0
Там же камеры на перекрёстке установлены! Что опять за "втирания" про очевидцев и "уточнения" начинаются?
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aleksmesh 129
4 0
Колея действительно там есть. Сам вчера там стоял в пробке из-за этого ДТП. А когда проезжал мимо, то там эту колею видно было хорошо, т.к. движение на двух полосах было перекрыто. В Кемерово легче сказать где нет колеи на дорогах. Чистят в этом году дороги хуже, это факт.
Вопрос не только в колее, а в скоростном режиме, Х6-ой полюбому превысил безопасную скорость. Эта смерть на его совести, ему с этим жить. Отмазаться от настоящей ответственности может, Мовшин наглядный тому пример. Я бы обязал его платить пожизненную ренту родителям или детям женщины, а от наказания какой нынче прок, так, фикция. Адвокатом не сможет работать, пристроится юристом где-нить, а вот помощь пострадавшим это святое!!!
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Анна
1 0
Сколько аварий еще надо, чтобы дороги начали чистить по-человечески?
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Леся
2 0
а причем здесь колея....нет колеи - один скоростной режим, есть колея - другой.. .и много ума не надо иметь для того, что бы это понимать
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