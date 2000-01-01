В посёлке Солнечный до сих пор не поймано животное, напавшее на трёх местных жителей. Один из пострадавших от зверя находится в тяжёлом состоянии, как уже сообщал ВашГород.ру.

Кузбассовцам приходится быть крайне осторожными, чтобы не стать очередной жертвой. Ночью улицы посёлка патрулирует участковый. Детей не отпускают гулять одних. Из школы ребятишек забирают на автобусе.

Глава посёлка заявил, что жителей, вероятней всего, держит в осаде крупная собака. Селяне уверяют, что мужчины пострадали именно от волка. По их словам, зверь совсем не боялся людей и даже караулил их у домов. Также мужчины утверждают, что собака не могла нанести людям такие серьёзные раны.

Другой местный житель рассказал журналистам «Новости здесь. Кузбасс», что увидел зверя в окно. Животное якобы поставило на скамейку лапы и заглянуло в дом. Мужчина уверен, что это был волк.

Шерсть зверя и другие улики отправлены на экспертизу. Полиция расследует все обстоятельства произошедшего.

ВашГород.ру следит за развитием ситуации.