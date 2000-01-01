«Медиалогия» составила рейтинг самых обсуждаемых в СМИ свадеб и разводов 2016 года, пишет Лента.ру. В ТОП-10 попала свадьба хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина с певицей Пелагеей.

Первое место в рейтинге занял развод актеров Бреда Питта и Анджелины Джоли. На втором — выбор невесты и подготовка к свадьбе козла Тимура из Приморского сафари-парка. Тройку лидеров замыкает развод Джони Деппа и Эмбер Херд.

Тайная свадьба Ивана Телегина, воспитанника новокузнецкой школы хоккея, с певицей Пелагеей заняла десятое место.

Напомним, 24-летний хоккеист и певица зарегистрировали брак нынешним летом. Пара решила не афишировать это событие, на торжестве присутствовали только самые близкие родственники и друзья. Ради Пелагеи Телегин оставил гражданскую жену и сына, который родился в феврале 2016 года.

Также сообщалось, что у звёздной пары уже родилась дочь. Радостное событие произошло в ноябре, но звёздная пара до сих пор скрывает факт появления на свет первенца. Пелагея, Телегин и их родственники не дают комментарии на эту тему журналистам. Неизвестно ни имя ребёнка, ни другие данные.