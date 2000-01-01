После массовых смертей от настойки боярышника в Новокузнецке проверили все магазины и торговые точки. Опасную продукцию в городе не нашли, сообщает «ТВН».

Между тем число погибших от яда растёт. На 23 декабря от концентрата для принятия ванн скончались уже 74 человека, сообщил «Интерфакс». Ещё накануне, 22 декабря, эта цифра равнялась 63-м.

В жидкости содержался яд метанол, как уже рассказывал ВашГород.ру. Острое отравление метиловым спиртом относится к группе частых и наиболее опасных.

Несмотря на то, что в ходе проверки «Боярышника» в Новокузнецке не нашли, горожан просят сообщать о торговле суррогатом. Сделать это можно, позвонив по телефонам «горячих линий».

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