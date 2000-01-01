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После массовой гибели от «Боярышника» в Новокузнецке стартовали проверки

Сегодня 10:49
459

После массовых смертей от настойки боярышника в Новокузнецке проверили все магазины и торговые точки. Опасную продукцию в городе не нашли, сообщает «ТВН».

Между тем число погибших от яда растёт. На 23 декабря от концентрата для принятия ванн скончались уже 74 человека, сообщил «Интерфакс». Ещё накануне, 22 декабря, эта цифра равнялась 63-м.

В жидкости содержался яд метанол, как уже рассказывал ВашГород.ру. Острое отравление метиловым спиртом относится к группе частых и наиболее опасных.

Несмотря на то, что в ходе проверки «Боярышника» в Новокузнецке не нашли, горожан просят сообщать о торговле суррогатом. Сделать это можно, позвонив по телефонам «горячих линий».

Центральный район: 322−276

Куйбышевский район: 320−709

Кузнецкий район: 321−412

Заводской район: 320−517

Орджоникидзевский район: 320−479

Новоильинский район: 322−622

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://www.davajpohudeem.com/
массовые отравления Боярышник настойка боярышника

Комментарии (7)

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Счастливый
5 0
Правильно ! Всех проверить ! Тормозную жидкость особенно ! Проверьте и клей БФ-6 пожалуйста ! Сообщите в печати можно ли его к праздничному столу в коктейль "Прощание Славянки" добавлять ?
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Сочувствующий
6 0
Сохраним популяцию "бомжарок" ! Геть руки от святого ! Всех кто выпускает концентрат для мойки унитазов не проверенный на употребление унутрь : - РАСТРЕЛЯТЬ
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Спаситель
0 0
На верхней березке на запсибе вторая дорога ,на перекрестке вечерами восточный парень торгует алком с багажника авто и все это знают. Вот этого бродягу проверьте дорогие органы.
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Кто то
0 0
На верхней березке на запсибе вторая дорога ,на перекрестке вечерами восточный парень торгует алком с багажника авто и все это знают. Вот этого бродягу проверьте дорогие органы.
Спаситель, позвони по телефону и расскажи, если хочешь помочь,зачем тут писать?
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1Татьяна
0 0
Уважаемые журналисты ВГ! Вами не воспринимаются мои крики о помощи к вам! Меня насильно принуждают согласиться с несуществующим, навязанным мне диагнозом. Меня пытались признать недееспособной т.е. признать психически больным человеком, только за то что, я не соглашаюсь с их мнением и добиваюсь
справедливости. Теперь мне намекнули что, могут завести на меня уголовное дело, якобы за оскорбление врачей. Но ни каких оскорблений не было с моей стороны. Но некоторым наверное доставляет удовольствие, издеваться над беззащитными и слабыми. От моей защиты отстранились все органы и не потому что, у меня нет доказательств, а как раз потому что, таковые имеются, но там честь профессора затрагивается и честь врачей! О чести простых людей, а тем более инвалидов, у нас не особо-то разбегутся. Ситуация создалась критическая, для меня! И все СМИ наверное с упоением ждут когда меня траванут таким же ядом???!!! И ни кто не думает о том что, каждый может однажды оказаться на таком месте!!!
ответить
Анонимус
0 0
Уважаемые журналисты ВГ! Вами не воспринимаются мои крики о помощи к вам! Меня насильно принуждают согласиться с несуществующим, навязанным мне диагнозом. Меня пытались признать недееспособной т.е. признать психически больным человеком, только за то что, я не соглашаюсь с их мнением и добиваюсь
справедливости. Теперь мне намекнули что, могут завести на меня уголовное дело, якобы за оскорбление врачей. Но ни каких оскорблений не было с моей стороны. Но некоторым наверное доставляет удовольствие, издеваться над беззащитными и слабыми. От моей защиты отстранились все органы и не потому что, у меня нет доказательств, а как раз потому что, таковые имеются, но там честь профессора затрагивается и честь врачей! О чести простых людей, а тем более инвалидов, у нас не особо-то разбегутся. Ситуация создалась критическая, для меня! И все СМИ наверное с упоением ждут когда меня траванут таким же ядом???!!! И ни кто не думает о том что, каждый может однажды оказаться на таком месте!!!
Выдыхай, бобёр
ответить
1Татьяна
0 0
Выдыхай, бобёр
По-моему, вам это будет нужнее!
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