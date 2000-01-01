Накануне, 22 декабря, в Кемерове ударили морозы. Температура опустилась до -30 градусов. Местные жители принялись жаловаться в соцсетях на таксистов, которые якобы подняли цены.

Журналисты ВашГород.ру попробовали узнать, так ли это, и как обстоит дело с ценами на такси в Новокузнецке.

В офисе такси «Максим» в Кемерове и Новокузнецке отказались комментировать ситуацию.

В Новокузнецке цены на такси не изменились, сообщили ВашГород.ру в гильдии «Такси Кузбасса».

«У нас уже было похолодание, но цены не менялись, за исключением пиковых временных моментов, когда на работу люди уезжают или возвращаются с неё, или же когда сильные пробки, и не хватает машин», — рассказал ВашГород.ру председатель гильдии «Такси Кузбасса» Александр Маман.

Он также отметил, что поднять цены на такси «было бы справедливо» в связи с недавним подорожанием бензина. Тем не менее, на данный момент в Новокузнецке таксисты не планировали подъём цен.

В ближайшее время ВашГород.ру расскажет о ценах на такси в новогоднюю ночь.