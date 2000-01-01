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Изменились ли цены на такси в Кемерове и Новокузнецке

Сегодня 11:42
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Накануне, 22 декабря, в Кемерове ударили морозы. Температура опустилась до -30 градусов. Местные жители принялись жаловаться в соцсетях на таксистов, которые якобы подняли цены.

Журналисты ВашГород.ру попробовали узнать, так ли это, и как обстоит дело с ценами на такси в Новокузнецке.

В офисе такси «Максим» в Кемерове и Новокузнецке отказались комментировать ситуацию.

В Новокузнецке цены на такси не изменились, сообщили ВашГород.ру в гильдии «Такси Кузбасса».

«У нас уже было похолодание, но цены не менялись, за исключением пиковых временных моментов, когда на работу люди уезжают или возвращаются с неё, или же когда сильные пробки, и не хватает машин», — рассказал ВашГород.ру председатель гильдии «Такси Кузбасса» Александр Маман.

Он также отметил, что поднять цены на такси «было бы справедливо» в связи с недавним подорожанием бензина. Тем не менее, на данный момент в Новокузнецке таксисты не планировали подъём цен.

В ближайшее время ВашГород.ру расскажет о ценах на такси в новогоднюю ночь.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://reiting-taksi.ru/
такси морозы

Комментарии (8)

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однако
0 1
Яндекс такси стоит от 50 рублей!!! а не как в рекламе якобы 30 руб.
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Я
6 1
Яндекс такси стоит от 50 рублей!!! а не как в рекламе якобы 30 руб.
Зачем люди за такие копейки работают? Дурачки?
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Свой
0 0
Конкуренция хорошая,никто не рискует цены поднимать.По району до 100 рублей,между районами до 130.На ильинку с центра на прошлой неделе за 205 рублей уехал на корпоратив,что вообще намного ниже чем раньше.
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serega3308 712
2 0
Яндекс такси стоит от 50 рублей!!! а не как в рекламе якобы 30 руб.
30 это только ваша посадка внимательней читайте
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Это же бизнес
3 0
На таксистов водителей не надо бочку катить если они конечно не бомбилы. Они такие же наемные работники как и большинство из вас. Основная же задача руководителей такси обобрать клиентов. А особо тупые руководители такси к томуже чмырят своих работников-водителей путем бана, ввода идиотской системы приоритета заказов, опускания на зарплату.
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Житель
6 2
Не волнуйтесь, сегодня к вечеру и на праздники цены обязательно повысятся. И не понимаю возмущения этим - вас насильно в такси пихают? За удобство и скорость платить надо. Таксисты тоже люди, им в праздники тоже отдыхать хочется, а не возить нищебродов, которые за копейку удавятся. Не нравятся цены - маршрутки вам в помощь. А то и муниципальные маршруты. Свобода выбора однако.
ответить
Леха
0 0
Не волнуйтесь, сегодня к вечеру и на праздники цены обязательно повысятся. И не понимаю возмущения этим - вас насильно в такси пихают? За удобство и скорость платить надо. Таксисты тоже люди, им в праздники тоже отдыхать хочется, а не возить нищебродов, которые за копейку удавятся. Не нравятся цены - маршрутки вам в помощь. А то и муниципальные маршруты. Свобода выбора однако.
Только таксисту мало перепадет с этого пока предпринимателю глаз коричневый не расцелуешь.
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Саня
2 0
Не волнуйтесь, сегодня к вечеру и на праздники цены обязательно повысятся. И не понимаю возмущения этим - вас насильно в такси пихают? За удобство и скорость платить надо. Таксисты тоже люди, им в праздники тоже отдыхать хочется, а не возить нищебродов, которые за копейку удавятся. Не нравятся цены - маршрутки вам в помощь. А то и муниципальные маршруты. Свобода выбора однако.
Нищеброды минусят
ответить
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