На форум сайта sheregesh.su написала одна из отдыхающих, которая пожаловалась на отдых, испорченный убийством собак на горе Зелёная.

«Сегодня на вершине горы Зеленая убили несколько собак. Тела несчастных собак оставили на склоне на обозрение отдыхаюших, среди которых были и маленькие дети. По словам работников кафе и канаток, это было сделано по указу администрации… Инцидент сильно омрачил мой и, думаю, не только мой отдых. Более того, не уверена, что это было вообще законно. А люди, кто это приказал и сделал, просто изверги», — написала Настя Б. на форуме накануне, 22 декабря, и опубликовала фотографию собаки, лежащей на снегу.

Мнения комментаторов по поводу происшествия разделились. Так, например, пользователь под ником Харитон Евлампиевич не согласился с Настей Б. и написал:

«Мой отдых на горе много раз был омрачен нападением бродячих собак на меня, друзей и знакомых.

Если вы в первый раз с этим столкнулись, то знайте, отстрел бродячих собак — необходимая мера и регулярно проводится повсеместно по стране с целью регулирования поголовья собак, предотвращения эпидемий собачьих болезней и бешенства.

А свои ми-ми-ми-причитания оставьте для женских посиделок на кухне. Сами-то вы вообще ничего не сделали".

«Убраться то за собой надо, если это единственный способ решения конфликта на сегодня, то собери в мешки и вывези», — высказал своё мнение santarion.

Напомним, в Новокузнецке в июне 2016 был случай нападения собаки на ребёнка. В Новоильинском районе бродячая собака покусала девочку. Инцидент произошел во дворе дома на улице Новоселов, 65. Собаку поймали, однако ребёнок был травмирован и очень напуган.