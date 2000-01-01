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Отдыхающие в Шерегеше возмутились отстрелом собак на горе Зелёная

Сегодня 11:55
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На форум сайта sheregesh.su написала одна из отдыхающих, которая пожаловалась на отдых, испорченный убийством собак на горе Зелёная.

«Сегодня на вершине горы Зеленая убили несколько собак. Тела несчастных собак оставили на склоне на обозрение отдыхаюших, среди которых были и маленькие дети. По словам работников кафе и канаток, это было сделано по указу администрации… Инцидент сильно омрачил мой и, думаю, не только мой отдых. Более того, не уверена, что это было вообще законно. А люди, кто это приказал и сделал, просто изверги», — написала Настя Б. на форуме накануне, 22 декабря, и опубликовала фотографию собаки, лежащей на снегу.

Мнения комментаторов по поводу происшествия разделились. Так, например, пользователь под ником Харитон Евлампиевич не согласился с Настей Б. и написал:

«Мой отдых на горе много раз был омрачен нападением бродячих собак на меня, друзей и знакомых.

Если вы в первый раз с этим столкнулись, то знайте, отстрел бродячих собак — необходимая мера и регулярно проводится повсеместно по стране с целью регулирования поголовья собак, предотвращения эпидемий собачьих болезней и бешенства.

А свои ми-ми-ми-причитания оставьте для женских посиделок на кухне. Сами-то вы вообще ничего не сделали".

«Убраться то за собой надо, если это единственный способ решения конфликта на сегодня, то собери в мешки и вывези», — высказал своё мнение santarion.

Напомним, в Новокузнецке в июне 2016 был случай нападения собаки на ребёнка. В Новоильинском районе бродячая собака покусала девочку. Инцидент произошел во дворе дома на улице Новоселов, 65. Собаку поймали, однако ребёнок был травмирован и очень напуган.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: sheregesh.su
собаки

Комментарии (7)

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Позор
9 3
Жуть. Ни в чём неповинных собачек постреляли. А ещё носим городое название Международного курорта!!!!
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Федя
4 9
Жуть. Ни в чём неповинных собачек постреляли. А ещё носим городое название Международного курорта!!!!
Всё правильно сделали.И сколько не стреляй их меньше не становится,а если не стрелять,то страшно представить что будет.
ответить
1
8 3
Когда там собаки кого кусали и нападали? надуманный повод. Не убрать трупы это вообще кощунство
ответить
Федя
4 4
Когда там собаки кого кусали и нападали? надуманный повод. Не убрать трупы это вообще кощунство
Какая разница кусали не кусали - есть прямая угроза,как нападения этих клыкастых псин,так и зараза всякая.Да и выше написано,что были в Геше случаи нападения бродячих недострелов.
ответить
Не важно
3 3
Какая разница кусали не кусали - есть прямая угроза,как нападения этих клыкастых псин,так и зараза всякая.Да и выше написано,что были в Геше случаи нападения бродячих недострелов.
А то что люди на людей нападают? Тоже отстреливать периодически? И убирать за собой не пробовали, как это вы часто собаконенавистники говорите, про выгул собак?
ответить
И сколько не стреляй их меньше не становится
0 0
Всё правильно сделали.И сколько не стреляй их меньше не становится,а если не стрелять,то страшно представить что будет.
и тем не менее, вы считаете, что это правильно?
в своей жизни вы тоже постоянно делаете то, что вас ни разу не привело к цели, наверное?
ответить
Федя
0 0
А то что люди на людей нападают? Тоже отстреливать периодически? И убирать за собой не пробовали, как это вы часто собаконенавистники говорите, про выгул собак?
Верно,вернуть нужно смертную казнь для нелюдей.А как можно собак не ненавидеть?Я не люблю собак,но выходя на улицу постоянно сталкиваешься с дебилами выгуливающих своих питомцев прям во дворе,в большинстве случаев без намордников и поводков и всё загажено.В гараж,за город-такая же песня.Плюс у соседке какая-то тварь постоянно гавкает.Я люблю животных,но только не собак,самое гнусное подхалимное существо,которое изобрёл сам человек.И сердце радуется когда этих тварей стреляют.Нужно финансировать эти мероприятия всем миром.Доброе дело делают ребята.И жёстко,как в Китае, нужно принять законы о содержании собак в многоквартирных домах,чтобы это стоило сотни тысяч в год и не приведи господь,собаку кто-то увидел или услышал из соседей-собаку на мыло,как положено,хозяину штраф и не каких-нибудь 5-10 тыщ,а реальный штраф.
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