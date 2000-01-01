Въезд в город Кемерово может стать платным. Проект уже находится в разработке, рассказал мэр Илья Середюк.
«Через Кемерово проходит федеральная трасса М-53. А ремонт дорог производится за счёт денег налогоплательщиков. Мы обязательно обсудим этот вопрос», — заявил Середюк.
Мэр добавил, что платный въезд коснётся только водителей из других регионов.
Закон о платном въезде в российские города Дума приняла в первом чтении недавно. Как уже сообщал ВашГород.ру, вводить или нет ограничения, решат местные и региональные власти.