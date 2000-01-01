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Въезд в Кемерово сделают платным

Сегодня 13:22
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Въезд в город Кемерово может стать платным. Проект уже находится в разработке, рассказал мэр Илья Середюк.

«Через Кемерово проходит федеральная трасса М-53. А ремонт дорог производится за счёт денег налогоплательщиков. Мы обязательно обсудим этот вопрос», — заявил Середюк.

Мэр добавил, что платный въезд коснётся только водителей из других регионов.

Закон о платном въезде в российские города Дума приняла в первом чтении недавно. Как уже сообщал ВашГород.ру, вводить или нет ограничения, решат местные и региональные власти.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: thinkstockphotos.com
въезд в город платные дороги

Комментарии (2)

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Читатель
8 0
Нарушение Конституции???
Там есть статья о свободе передвижения по территории государства ее гражданами в ЛЮБЫХ целях!
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Сталин
0 0
Нарушение Конституции???
Там есть статья о свободе передвижения по территории государства ее гражданами в ЛЮБЫХ целях!
а тебе никто не запрещает передвигаться))) Плати и передвигайся)))
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