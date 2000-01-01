В Киселёвске местная предпринимательница торговала алкоголем без лицензии и лосьонами, в числе которых был и боярышниковый.

Полицейские забрали у женщины 178 бутылок водки различных марок и 437 ёмкостей лосьона. Лицензии на продажу спиртным у предпринимательницы не оказалось. Помимо этого, место производства лосьонов не соответствовало указанным в товарных накладных.

Нарушительница ответит по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Ей грозит штраф до 10 тысяч рублей, сообщили в областном ГУ МВД.

Как уже рассказывал ВашГород.ру громкое дело о «Боярышнике» спровоцировало множество проверок по всей стране. В Новокузнецке сотрудники Роспотребнадзора опасную продукцию не нашли.

Напомним, всю Россию потрясла новость о массовом отравлении иркутян настойкой боярышника. На 23 декабря от употребления внутрь жидкости погибли 73 человека.