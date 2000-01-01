Кемеровские дайверы устроят Новый год под водой. На карьере Темир в Таштагольском районе они сделают прорубь и установят освещение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Дайверы планируют в 23 часа 50 минут спуститься на глубину карьера и водить там хоровод вокруг наряженной ёлки. Встретив Новый год, любители подводного плавания вместе с семьями отправятся в пансионат, чтобы продолжать праздник уже традиционно.

Напомним, в прошлом году дайверы в Кемерове, не дожидаясь 31 декабря, установили новогоднюю ёлку в бассейне. Они водили вокруг неё хороводы, а все желающие осваивали подводный способ распития шампанского. Когда кислородные баллоны были израсходованы, любители подводного плавания продолжили праздник на суше.