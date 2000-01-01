В наступившем году начинают действовать поправки в правила дорожного движения. Изменения коснутся штрафов, страховок, ввоза иномарок в Россию.

Запрет на ввоз подержанных иномарок в Россию

С 1 января 2017 года в Россию запретят ввозить автомобили без поддержки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Это может ограничить импорт почти всех иномарок с пробегом.

С самого первого дня 2017 года Российская таможня не будет впускать в страну авто без поддержки реагирования на ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Даже если иномарка совсем новая, ей будет отказано в выдаче ПТС. Под запрет, скорее всего, могут попасть авто с праворульным управлением, американские пикапы и маслкары, а также раритетные авто и электрокары.

Электронный полис ОСАГО

Также с первого января нового года электронный полис ОСАГО можно будет купить в любой страховой компании в то время как сейчас такую возможность предоставляют лишь некоторые страховщики.

Организованная перевозка детей

Уже с первого января 2017 года вступают в силу новые правила перевозки детей. Теперь перевозить юных пассажиров можно лишь на автобусах не старше десяти лет, при этом автобус должен быть оборудован тахографом и системой спутниковой навигации. Данное требование было утверждено ещё два года назад, но его вступление в силу было отсрочено.

Получение и замена водительских прав

С февраля следующего года водительские права можно будет получить в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ), что должно снизить нагрузку на регистрационные отделения ГИБДД.

Штраф за «опасное вождение»

С января 2017 года вводятся санкции за опасное вождение. Размер штрафа составит 5 тысяч рублей. Данный термин означает непредоставление преимущества, перестроение при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, препятствование обгону, а также неоправданное резкое торможение.

Коммерческие перевозки

Летом 2017 года начнет действовать запрет на управление автомобилем водителем с иностранными правами при осуществлении коммерческих перевозок.

Электронный ПТС

В июле автовладельцам перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств: вместо них водители будут получать лишь номер электронного ПТС, а вся информация об автомобиле будет храниться на специальных серверах. Владельцы тракторов и других самоходных транспортных средств будут получать стандартные ПТС до 1 июля 2018 года.