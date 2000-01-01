За рулём «БМВ ИКС 6» в момент смертельной аварии в Кемерове был адвокат Вадим Негодяев. Об этом сообщил «Сибдепо» со ссылкой на осведомлённый источник.

ДТП произошло на пересечении Ленина и Волгоградской. По словам свидетелей, всему виной стала глубокая колея на дороге. Водитель внедорожника не справился с управлением и влетел в остановку.

В Следкоме сообщили, что в момент аварии водитель был трезв. Сейчас по факту проводят доследственную проверку. Обстоятельства аварии также выяснит автотехническая экспертиза.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в результате аварии от серьёзных травм скончалась 34-летняя женщина.