В России грядет большая реформа дорожных знаков. Власти уменьшат размеры и количество указателей.

Сейчас дорожных знаков слишком много, помимо этого, они громоздкие, считает первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он уверен, что такие указатели лишь портят вид города и предлагает уменьшить их в полтора раза. Отметим, речь идёт лишь о тех знаках, которые не касаются безопасности дорожного движения напрямую.

Новые знаки введут не сразу во всей стране, пишет novokuznetsk.su. Первопроходцами станут Москва и Санкт-Петербург, где указатели поменяются уже в 2017 году.

Некоторые эксперты не согласны с Шуваловым и считают, что дорожные знаки в России оптимальные. Новые же указатели станут отвлекать водителей от ситуации на дороге, ведь из-за меньших размеров к ним придётся приглядываться.