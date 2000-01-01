Good Line дарит чудеса юным жителям Кузбасса. 21 декабря стартует ежегодная акция «Дед Мороз позвонит», благодаря которой уже тысячи ребят поверили в доброту и волшебство.

Подарите своим детям сказочные впечатления! С 21 по 31 декабря заполните заявку на поздравление от Деда Мороза или Снегурочки, и они позвонят!

Все, что требуется — зайти на сайт 2017.goodline.info, указать возраст, имя ребенка, номер телефона и удобное время для звонка. Участие в акции «Дед Мороз позвонит» бесплатное.

«Новый год — это добрый светлый семейный праздник. Все мы немного волшебники. Давайте вместе поздравим наших детей и подарим им сказку», — сказал Вячеслав Петров, основатель компании «Good Line».





