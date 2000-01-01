Минобрнауки предлагает убрать ненужные российской экономике профессии из техникумов и колледжей. В список «лишних» вошли около 60 специальностей. Эксперты считают, что спрос на этих специалистов есть и довольно большой. В частности, в Новокузнецке. Об этом пишет Российская газета.

Минобрнауки подготовило предложения по специальностям, которые, как считают в ведомстве, не нужны российской экономике. Причина в том, что учиться этим профессиям хочет мало абитуриентов.

В проекте — около 60 специальностей. В их числе пивовар, рыбак прибрежного лова, изготовитель мороженого, изготовитель эмалированной посуды, электромонтер по наладке медоборудования и многие другие профессии из текстильной отрасли, горнодобывающей промышленности, приборостроения, химических технологий.

Однако, к примеру, изготовители эмалированной посуды есть на многих заводах по выпуску посуды. Есть такое предприятие и в Новокузнецке, и там нужны кадры.

Ещё одна специальность, которая может исчезнуть из колледжей, — электромонтёр по наладке медоборудования. Но в наших больницах есть не только умная цифровая техника, но и необходимые для работы аппараты магнито- и физиотерапии, кварцевые лампы, ингаляторы. Они тоже ломаются и периодически нуждаются в ремонте.

Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат выпускает электромонтеров. Когда там узнали о планируемых нововведениях Минобрнауки, ужаснулись, ведь колледж дает специальность почти 200 инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

«Наши выпускники идут работать в центр реабилитации инвалидов, на протезно-ортопедическое производство, на предприятие „Медтехника“. Все устраивались по специальности, и запрос на них есть всегда», — рассказали в администрации учебного заведения.

Сейчас спорный документ вынесли на публичное обсуждение.