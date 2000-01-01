Подопечные новокузнецкого Центра социальной помощи семье и детям получили от федеральной торговой сети «Пятёрочка» 200 вкусных новогодних подарков к Новому Году.

В Центре социальной помощи семье и детям, который уже больше 20 лет известен новокузнечанам как «Берег Надежды» — особые гости. Вместе со своими родителями, бабушками и дедушками здесь собрались мальчишки и девчонки самого разного возраста — от малышей до подростков. Дети погибших военнослужащих, инвалидов боевых действий, из семей, оказавшихся в сложной (а иногда по настоящему трагичной) жизненной ситуации… Сегодня «Пятёрочка» приготовила специально для них и их родителей долгожданные новогодние подарки.

«Снегурочка» на празднике — Юлия Тюленева, директор Сибирского дивизиона торговой сети «Пятёрочка». Поздравляя детей и взрослых с наступающим Новым Годом, она сумела найти для каждого удивительно тёплые, простые и искренние слова — о новогоднем волшебстве, в которое надо обязательно верить, о желаниях, которые непременно сбудутся, если в них верить. Конечно же, Юлия Владимировна пожелала всем взрослым так нужного всем здоровья, а детям — «пятёрочек» в учёбе и радости в отдыхе.

Рассказывает Нина Дёмина, директор Центра социальной помощи семье и детям:

«Мы курируем в Новокузнецке около 1600 семей, среди которых семьи погибших военнослужащих и инвалидов военной службы, семьи с детьми-инвалидами, другие семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию — многодетные, малообеспеченные… Сегодня в нашем отделении дневного пребывания живут 40 ребятишек. Конечно, любое искреннее участие в жизни наших подопечных — это большая радость для всех. Тем более под Новый Год — праздник, когда все без исключения дети на свете ждут новогодней сказки и подарков. Очень приятно, что «Пятёрочка» сама предложила нам свою помощь. Надеемся, что известная торговая сеть станет одним из наших верных друзей и будет регулярно помогать семьям и детям, которых мы курируем".

Актовый зал в Центре социальной помощи семье и детям — совсем небольшой, поэтому поместились лишь десять семей и тринадцать мальчишек и девчонок. Здесь их лично поздравила и вручила подарки директор Сибирского дивизиона «Пятёрочки» Юлия Тюленева. Остальные подарки разъехались по другим семьям немного позже. Двести увесистых ярких фигурных коробок в виде петушков, начинённых конфетами и шоколадками: настоящее новогоднее волшебство для детей! И для взрослых членов семей «Пятёрочка» тоже приготовила свои полезные и вкусные подарки в виде продуктовых наборов праздничных деликатесов к новогоднему столу.

Говорит Юлия Тюленева, директор Сибирского дивизиона федеральной торговой сети «Пятёрочка»:

«Сибирский дивизион «Пятёрочки» — совсем молодой, и это наша первая помощь новокузнецким семьям с детьми. Но мы опираемся на многолетний опыт федеральной сети: по всей стране мы регулярно проводим благотворительные акции в самых различных форматах и для самых разных категорий наших сограждан. Так, «Пятёрочка» ежегодно дарит подарки ветеранам Великой Отечественной войны, в рамках совместного проекта X5 Retail Group и Фонда продовольствия «Русь» помогает нуждающимся, проводя в своих магазинах акции под названием «Корзина доброты», в сотрудничестве с благотворительными фондами поддерживает тяжело больных детей. Курс «Пятёрочки» — это курс на добро. Причем добро адресное, точечное, не абстрактное. Поэтому как только в Новокузнецке открылась первая «Пятёрочка», мы сразу же обратились к администрации города — чтобы узнать, где и кому в первую очередь нужна наша помощь. Стратегия благотворительной деятельности нашей компании в каждом регионе построена на том, что мы проводим такие акции не разово, а на постоянной и регулярной основе. Так что и в будущем мы продолжим помогать. Уверены, что и наши покупатели разделят с нами радость добрых дел.

Новогодние подарки «Пятёрочка» делает и всем новокузнечанам. В ближайших планах «Пятёрочки» довести до конца 2016 года количество своих магазинов в Сибири до внушительной цифры 41. Это более 500 новых рабочих мест. Новые рабочие места для сибиряков появляются и благодаря тесной работе этой федеральной торговой сети с местными производителями, которых «Пятёрочка» обеспечивает заказами. Сегодня у «Пятёрочки» уже около 60 сибирских поставщиков, и их число растет каждый день. Подарком к Новому Году стал и сам ассортимент магазинов: сделав ставку на высокое качество и свежесть всей продукции, представленной на прилавках, «Пятёрочка» остаётся сетью с самыми демократичными ценами. Еженедельно в «Пятёрочках» проводятся промо-акции со скидками до 40%, которые распространяются на мясную гастрономию, птицу, сладости, напитки, чёрный чай, бытовую химию и др. С приходом в наш город «Пятёрочки» продукты для новогоднего стола стали еще более доступны и для пенсионеров: в первой половине дня по будням при предъявлении пенсионного удостоверения, здесь действует скидка в 5%.