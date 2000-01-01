Помните яркую, необычную, завораживающую атмосферу сказки «Алиса в Стране Чудес»? А её удивительных персонажей? Теперь эта потрясающая история ожила в Новокузнецке — в кафе «Алиса». Такого вы еще не видели! А когда увидите и попробуете любое блюдо из меню — несомненно, станете завсегдатаем заведения.





Алиса, Безумный Шляпник, Чеширский Кот, Мартовский Заяц и все-все-все уже встречают своих новых друзей. А кроме оригинальных интерьеров, гостей «Алисы» ждёт необыкновенное угощение — например, «Растибулка», пирожное «Цветок для Алисы», маффин «Съешь меня» и многие другие десерты, которые понравятся любому ребёнку с первого же кусочка. Ну, а на «третье» — морс по особому рецепту или ароматный чай. А для папы — запотевший вкусный бокал холодного пива.

Но, конечно, растущий молодой организм — мальчишек и девчонок, а также их родителей — нуждается и в чём-то более существенном, чем десерты. А это любимые, а также новые и самые необычные салаты, приготовленные специально для вас профессиональным шеф-поваром. Гарниры на любой вкус. Холодные и горячие закуски, сытные супы, горячее, которые — как по волшебству — моментально исчезают из тарелок даже отчаянных «малоежек».

В кафе «Алиса» готовят так, что равнодушными не останутся даже гурманы — вам обязательно захочется узнать рецепт, чтобы повторить его дома и удивить собственных друзей. И всё это по очень привлекательной цене — средний чек на бизнес-ланч от 110 рублей.





Здесь не будет скучно ни взрослому, ни ребёнку. Большой телевизор в обеденной зоне транслирует самые интересные фильмы, которые с удовольствием можно посмотреть всей семьей. А если захотите — можно включить ненавязчивую музыку, под которую так приятно вести душевную беседу. И пока ваши дети будут с удовольствием осваивать игровую комнату «заячью нору», вы можете просто расслабиться и уютно отдохнуть, наслаждаясь вкусной едой и любимыми напитками.









Намечается семейное торжество или корпоративная вечеринка? А может, вы ещё не знаете, где будете праздновать Новый год? «Алиса» всегда рада большим компаниям! Ваш заказ примут вежливые администраторы. Предложат индивидуальное меню по цене, которая окажется приятной для вашего кошелька. А яркая атмосфера кафе подарит незабываемые впечатления и море позитива и непременно перенесёт вас в Страну чудес, фантазии и воображения, остановить которое, как говорила Алиса, просто невозможно.

День в гостях у «Алисы» вы запомните надолго и обязательно захотите повторить. Вы ещё не у нас? Чешир будет расстроен… А ведь все дети и даже взрослые так любят его улыбку!

Ждём вас каждый день с 12:00 до 23:00. ВЕСЬ ЯНВАРЬ СКИДКА НА ВСЁ МЕНЮ 20%.

Кафе «Алиса», проспект Строителей, 54, телефон 8−913−429−5709.

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