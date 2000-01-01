Сталин мог предотвратить Вторую мировую войну даже после 3 сентября 1939 года, К вечеру 3 сентября 1939 года перед Сталиным открылись потрясающие возможности. Он мог, как в августе, просто ничего не делать и отказаться от вторжения в восточную Польшу. В этом случае он оставлял Гитлера один на один с поляками, французами и англичанами. Но он стал на сторону Гитлера , оккупировав совместно Польшу(совместный парад победителей в Бресте) что из этого в дальнейшем получилось в последствии …..50 миллионов погибших.

В Первую мировую войну Великобритания потеряла около миллиона человек убитыми; Франция — 1,7 миллиона. Потери французов в Первой войне были катастрофические. Второй раз выигрывать войну такой ценой Франция была не в состоянии. История Второй мировой войны показала, что Франция готова была капитулировать, но не воевать. В 1939 году перед Францией стояла только одна задача: не потерять людей в новой войне. Эта задача отчасти была выполнена успешно. Французы во второй войне потеряли меньше, чем в первой: примерно 568 тысяч человек, или 1,35% населения (против 4,3% в первой войне).Положение Англии было лучше. Англия была островом, недосягаемым для Германии. Франция знала, что не может и не будет воевать одна, потому и ждала с объявлением войны до того часа, когда войну Германии первой объявит Англия. Англия объявила войну Германии в первой половине дня 3 сентября. Франция – во второй. Но и Англия, объявив войну, реально не собиралась воевать. У нее тоже не было задачи победить любой ценой. Кстати, и Великобритания эту задачу успешно для себя решила. Она тоже потеряла во второй войне в два раза меньше, чем в первой: примерно 450 тысяч человек. Россия теряла в этих войнах больше чем ВСЕ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ воюющие страны