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Третья мировая война начнется с 12 по 14 января 2017 года — WikiLeaks

Сегодня 08:00
11430

WikiLeaks обнародовал очередную большую утечку новой информации. Если быть точным, объем информации 83 Гб. Как сообщает sakhapress.ru, война должна начаться в период с 12 по 14 января 2017 года.

Пока никто наверняка не знает, какая информация содержится во всей этой утечке. Но по данным издания, одна из папок документов содержит информацию касающуюся планов начала Третьей Мировой Войны.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: religi-indomusic.rhcloud
третья мировая война информационная война Wikileaks

Комментарии (43)

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Й
12 5
Ну на конец-то! Там в этих числах еще в италии супер вулкан должен пробудится. Веселуха будет. Веганы не выживут.
ответить
stek
27 4
Ну, хоть рождественские каникулы до 9-го дадут отдохнуть....
ответить
ветеран
20 4
Не дай бог, вам потом не до смеха будет.
ответить
Pop Push
20 10
Не дай бог, вам потом не до смеха будет.
Дай дай. Пора с ряженых и клоунов наворованое возвращать.
ответить
Idiotique
8 3
Шо опять? У меня сухари еще с прошлого ********************* не кончились! Да, и пусть на девятое перенесут, чтобы на работу не выходить.
ответить
Александр
21 3
Дай дай. Пора с ряженых и клоунов наворованое возвращать.
Пора возврощать, повторим и прочие высказывания - бред!
Вы знаете что такое война? Вояки!
Никогда не желайте воевать, а тем более войны!
ответить
737
12 0
Пора возврощать, повторим и прочие высказывания - бред!
Вы знаете что такое война? Вояки!
Никогда не желайте воевать, а тем более войны!
Я точно воевать не пойду. И заставить не смогут. Пусть на пороге дома стреляют.
ответить
Pop Push
5 7
Пора возврощать, повторим и прочие высказывания - бред!
Вы знаете что такое война? Вояки!
Никогда не желайте воевать, а тем более войны!
Ты, александр, достоин жить на этой планете?
ответить
Екарный Бабай
19 6
Дай дай. Пора с ряженых и клоунов наворованое возвращать.
Вот у них то как раз всё шоколадно будет,а нищеброды,каких в стране подавляющее большинство,как раз и впухнут.
ответить
марс
14 2
перенести на ноябрь...у меня отпуск в октябре
ответить
Dima
2 0
Ну всё правильно, 13го числа начнётся, будет ведь Пятница 13 , а они на этих числах помешаныe ;)
ответить
Евген
6 2
Вот удивили , постояно воюем , разница только что мяса больше будет.
ответить
Запсиб
3 0
Во новость то, что то кто украл точно не знаем но 83 гига и всяко там про войну которая начнется числа так 12-14
ответить
Людмила
3 0
А у меня 14 день рождения, вот подарочек не дай Господи!!!
ответить
человек
3 0
Я точно воевать не пойду. И заставить не смогут. Пусть на пороге дома стреляют.
А воевать и никому не придется.
ответить
Кент
1 2
Не дай бог, вам потом не до смеха будет.
Все и так умрут, давно пора
ответить
Дон Хенаро 35338
4 3
Во новость то, что то кто украл точно не знаем но 83 гига и всяко там про войну которая начнется числа так 12-14
Не парьтесь) Михаилу просто опять с утра не спится)))Кошмары...не будет войны))))
ответить
Евген
0 1
Во новость то, что то кто украл точно не знаем но 83 гига и всяко там про войну которая начнется числа так 12-14
Дележка ресурсов , американцы волосы рвут от своей силы. Пысец им придет )))
ответить
отец фёдор
4 0
любая война это человеческие потери, но у Штатов они минимальные у России наоборот.мы за ценой не постоим. И бабы еще нарожают. по итогам Второй Мировой потери СССР превосходят в десятки раз любую армию из воевавших в этой войне .
количества погибших солдат на 10 тысяч военнослужащих.
то же можно сказать и о Первой Мировой.
ответить
служивый
4 0
:Любую мировую войну выигрывает тот, кто в ней не участвует. В данном случае Китай
ответить
служивый
3 1
что Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне свыше тридцати миллионов человек. В то время, как Германия, воюя против 50-ти государств мира, потеряла погибшими только 6,5 млн. человек. (cм. Военная литература, исследования, Боевые потери ВС СССР и Германии в 1939 г.-1945 г.).
в каждой следующей мировой войне количество погибших УДВАИВАЕТСЯ. Подавляющее большинство погибших , мирное население. а при применении ЯО которым мы всех пугаем, погибнет в основном мирное население.и не надейтесь что после его применения , даже несмотря на большие территории России, живых останется не много, и те будут завидовать погибшим.
ответить
Россия на те же грабли
6 8
Сталин мог предотвратить Вторую мировую войну даже после 3 сентября 1939 года, К вечеру 3 сентября 1939 года перед Сталиным открылись потрясающие возможности. Он мог, как в августе, просто ничего не делать и отказаться от вторжения в восточную Польшу. В этом случае он оставлял Гитлера один на один с поляками, французами и англичанами. Но он стал на сторону Гитлера , оккупировав совместно Польшу(совместный парад победителей в Бресте) что из этого в дальнейшем получилось в последствии …..50 миллионов погибших.
ответить
служивый
1 0
Сталин мог предотвратить Вторую мировую войну даже после 3 сентября 1939 года, К вечеру 3 сентября 1939 года перед Сталиным открылись потрясающие возможности. Он мог, как в августе, просто ничего не делать и отказаться от вторжения в восточную Польшу. В этом случае он оставлял Гитлера один на один с поляками, французами и англичанами. Но он стал на сторону Гитлера , оккупировав совместно Польшу(совместный парад победителей в Бресте) что из этого в дальнейшем получилось в последствии …..50 миллионов погибших.
В Первую мировую войну Великобритания потеряла около миллиона человек убитыми; Франция — 1,7 миллиона. Потери французов в Первой войне были катастрофические. Второй раз выигрывать войну такой ценой Франция была не в состоянии. История Второй мировой войны показала, что Франция готова была капитулировать, но не воевать. В 1939 году перед Францией стояла только одна задача: не потерять людей в новой войне. Эта задача отчасти была выполнена успешно. Французы во второй войне потеряли меньше, чем в первой: примерно 568 тысяч человек, или 1,35% населения (против 4,3% в первой войне).
Положение Англии было лучше. Англия была островом, недосягаемым для Германии. Франция знала, что не может и не будет воевать одна, потому и ждала с объявлением войны до того часа, когда войну Германии первой объявит Англия. Англия объявила войну Германии в первой половине дня 3 сентября. Франция – во второй. Но и Англия, объявив войну, реально не собиралась воевать. У нее тоже не было задачи победить любой ценой. Кстати, и Великобритания эту задачу успешно для себя решила. Она тоже потеряла во второй войне в два раза меньше, чем в первой: примерно 450 тысяч человек. Россия теряла в этих войнах больше чем ВСЕ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ воюющие страны

ответить
Физик ядерщик / красноярска 26
2 1
что Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне свыше тридцати миллионов человек. В то время, как Германия, воюя против 50-ти государств мира, потеряла погибшими только 6,5 млн. человек. (cм. Военная литература, исследования, Боевые потери ВС СССР и Германии в 1939 г.-1945 г.).
в каждой следующей мировой войне количество погибших УДВАИВАЕТСЯ. Подавляющее большинство погибших , мирное население. а при применении ЯО которым мы всех пугаем, погибнет в основном мирное население.и не надейтесь что после его применения , даже несмотря на большие территории России, живых останется не много, и те будут завидовать погибшим.
Открою тебе страшную тайну: не существует ядерного оружия. Блеф все это.
ответить
Дон Хенаро
0 2
«Обычный фаллоимитатор мне подарили друзья. Скинулись и купили на день рождения смеха ради. Анатомический, красивый — мой любимый цвет, любимый размер. И какое-то время я совершенно спокойно им пользовался. Хранил его в ванной, на закрытой полке. Но потом в доме появился мужчина. И однажды это случилось: мужчина и фаллоимитатор встретились. И оба были в шоке. Мужчина обиделся и заревновал. Стал докапываться, все ли у нас хорошо и чего мне в постели не хватает. Пришлось одного выбросить. Я демонстративно отнес его в черном мусорном пакете на свалку. А потом заказал себе по интернету особенный вибратор, так называемый неочевидный)))
ответить
Миша
0 0
Пора возврощать, повторим и прочие высказывания - бред!
Вы знаете что такое война? Вояки!
Никогда не желайте воевать, а тем более войны!
Так может и в конституцию записать, что в мирных целях акт о капитуляции принят гос.думой и вступает в силу до начала войны?
ответить
Миша
0 0
что Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне свыше тридцати миллионов человек. В то время, как Германия, воюя против 50-ти государств мира, потеряла погибшими только 6,5 млн. человек. (cм. Военная литература, исследования, Боевые потери ВС СССР и Германии в 1939 г.-1945 г.).
в каждой следующей мировой войне количество погибших УДВАИВАЕТСЯ. Подавляющее большинство погибших , мирное население. а при применении ЯО которым мы всех пугаем, погибнет в основном мирное население.и не надейтесь что после его применения , даже несмотря на большие территории России, живых останется не много, и те будут завидовать погибшим.
А считать то не умеешь. СССР воевал не только с Германией, а со всей Европой. Некорректно считать потери только одной страны из всех участвующих. В гражданскую войну тоже ведь приходилось воевать против интервентов из Европы, Японии и США. Только красные воевали за свою землю, а белые привели в Россию интервентов со всех стран. Кто такие "мирное население"? Не желающие отстоять свою свободу и независимость? Которые ждут иностранных "инвесторов" и "работодателей"? Врождённые холопы?
ответить
-(
0 0
А считать то не умеешь. СССР воевал не только с Германией, а со всей Европой. Некорректно считать потери только одной страны из всех участвующих. В гражданскую войну тоже ведь приходилось воевать против интервентов из Европы, Японии и США. Только красные воевали за свою землю, а белые привели в Россию интервентов со всех стран. Кто такие "мирное население"? Не желающие отстоять свою свободу и независимость? Которые ждут иностранных "инвесторов" и "работодателей"? Врождённые холопы?
Красные воевали за свой режим, кнутом и пряником завлекая крестьян воевать в братоубийственной гражданской. Кнут - репрессии семьям если отказывешься быть красноармейцем, пряник - вся земля-крестьянам. Забыли: белые придут - грабят, красные придут - грабят, куда крестьянину податься (а также зеленые, черные и прочие)? Почему мирному населению не дают мирно жить? Почему в генах человечества потребность порабощать себе подобных чтобы паратизировать на себе подобных, ничего не делая, чтобы вкусно жить?
ответить
местный-2
0 0
Сталин мог предотвратить Вторую мировую войну даже после 3 сентября 1939 года, К вечеру 3 сентября 1939 года перед Сталиным открылись потрясающие возможности. Он мог, как в августе, просто ничего не делать и отказаться от вторжения в восточную Польшу. В этом случае он оставлял Гитлера один на один с поляками, французами и англичанами. Но он стал на сторону Гитлера , оккупировав совместно Польшу(совместный парад победителей в Бресте) что из этого в дальнейшем получилось в последствии …..50 миллионов погибших.
"Сталин мог предотвратить..."
Предпосылки для ВОВ были заложены еще в Первой мировой,т.е война была при любых раскладах неизбежна.
"Встал на сторону Гитлера..."
Так и США встали на сторону Гитлера,вот ведь какая незадача,а затем по результатам войны поимели всех оптом.
ответить
...
1 0
"Сталин мог предотвратить..."
Предпосылки для ВОВ были заложены еще в Первой мировой,т.е война была при любых раскладах неизбежна.
"Встал на сторону Гитлера..."
Так и США встали на сторону Гитлера,вот ведь какая незадача,а затем по результатам войны поимели всех оптом.
гитлера породили англосаксы, только потом пошло не по их сценарию, пришлось этот проект ликвидировать, но всеравно хорошо заработав на этом проекте.
ответить
местный-2
0 0
гитлера породили англосаксы, только потом пошло не по их сценарию, пришлось этот проект ликвидировать, но всеравно хорошо заработав на этом проекте.
Согласен относительно создания такой фигуры как Гитлер и накачки этого проекта идеологией..Только пошло или не пошло по сценарию, можно выстраивать версии на уровне предположений.ИМХО.Здесь могут быть мнения разные.
ответить
...
0 0
"Сталин мог предотвратить..."
Предпосылки для ВОВ были заложены еще в Первой мировой,т.е война была при любых раскладах неизбежна.
"Встал на сторону Гитлера..."
Так и США встали на сторону Гитлера,вот ведь какая незадача,а затем по результатам войны поимели всех оптом.
в сша по недавно рассекреченным документам того периода вырисовывается картина что правительство знало о готовящемся нападении на перл-харбор и дало японцам разбомбить базу для повода прямого вступления в войну и чтобы народ поддержал это решение с чувством большого гнева и патриотизма, т.к. без веской причины до этого среди американцев сильно было чувство изоляционизма и невмешательства.
вылазят потихоньку скелеты из шкафов того периода.
ответить
Миша
0 0
Красные воевали за свой режим, кнутом и пряником завлекая крестьян воевать в братоубийственной гражданской. Кнут - репрессии семьям если отказывешься быть красноармейцем, пряник - вся земля-крестьянам. Забыли: белые придут - грабят, красные придут - грабят, куда крестьянину податься (а также зеленые, черные и прочие)? Почему мирному населению не дают мирно жить? Почему в генах человечества потребность порабощать себе подобных чтобы паратизировать на себе подобных, ничего не делая, чтобы вкусно жить?
Это кто и кому был брат? Кто объявил "белый террор"? Разве не военные? Колчак, Деникин, Вранглер - они братья? Разве не мирное население победило этих "братьев" вместе с их друзьями-интервентами? Хотя бы историю Сибири изучи. Землю крестьяне получили и бесплатно, не то что нынешние "фермеры". Видимо эти"братья" так достали мирных жителей, что пришлось объявить "красный террор в ответ на белый террор". Кто-то знает другой способ борьбы с терроризмом? Примирение с теми "братьями" означает капитуляцию перед террором? А сегодня разве потомки тех изгнанных "братьев" разве не грабят, пока ещё мирное население? И что остаётся делать этому мирному населению? Интервентов пригласить, или сдаться в плен? Сегодняшнюю ситуацию иначе чем пленом и не назовёшь.
ответить
...
0 0
Согласен относительно создания такой фигуры как Гитлер и накачки этого проекта идеологией..Только пошло или не пошло по сценарию, можно выстраивать версии на уровне предположений.ИМХО.Здесь могут быть мнения разные.
никаких предположений.
документально уже подтверждено что этот проект изначально был идеологическим и создавался мировыми семьями банкиров.
но гитлер взбрыкнул и зарвался.
теперь эти семьи учли свои ошибки и идут другим путем.
ответить
АрхангеЛ
0 0
Ну наконец то,теперь можно начинать мочить укропию по всей стране)
ответить
-(
0 0
Это кто и кому был брат? Кто объявил "белый террор"? Разве не военные? Колчак, Деникин, Вранглер - они братья? Разве не мирное население победило этих "братьев" вместе с их друзьями-интервентами? Хотя бы историю Сибири изучи. Землю крестьяне получили и бесплатно, не то что нынешние "фермеры". Видимо эти"братья" так достали мирных жителей, что пришлось объявить "красный террор в ответ на белый террор". Кто-то знает другой способ борьбы с терроризмом? Примирение с теми "братьями" означает капитуляцию перед террором? А сегодня разве потомки тех изгнанных "братьев" разве не грабят, пока ещё мирное население? И что остаётся делать этому мирному населению? Интервентов пригласить, или сдаться в плен? Сегодняшнюю ситуацию иначе чем пленом и не назовёшь.
Деникин с Троцким лично друг другу фейсы чистили или все же руками крестьян? Землю то поначалу получили бесплатно, а что потом сделали? что скромно умалчиваешь что потом было?! Не идеализируй красных. Под руководством их внуков мы и сейчас живем и на своей шкуре каждый день чувствуем во что эти красные выродились.
ответить
местный-2
0 0
никаких предположений.
документально уже подтверждено что этот проект изначально был идеологическим и создавался мировыми семьями банкиров.
но гитлер взбрыкнул и зарвался.
теперь эти семьи учли свои ошибки и идут другим путем.
"но гитлер взбрыкнул и зарвался".
_______
Пожалуй....немцы всегда были неуступчивы и с амбициями, а Гитлер естественно понимал в чем(в ком) корень всех бед тогдашней Германии.

"документально уже подтверждено что этот проект изначально был идеологическим и создавался мировыми семьями банкиров".
______________
В.И.Ленин всегда и говорил,что не может капитализм существовать без разграбления колоний.Мы это видим и сейчас.
ответить
1Татьяна
0 0
Товарищ Шестаков! Вас не привлекут за данную статью, где вы её откопали? Такая статья несёт панику в массы! Вы об этом не думали? На что этот намёк? Населению запасаться продуктами или лекарствами, спичками и прочим? Или в страхе ждать 12-14 января 2017г.? Мне уже страшно! И по-моему, эта статья не уместна здесь!
ответить
...
0 0
"но гитлер взбрыкнул и зарвался".
_______
Пожалуй....немцы всегда были неуступчивы и с амбициями, а Гитлер естественно понимал в чем(в ком) корень всех бед тогдашней Германии.

"документально уже подтверждено что этот проект изначально был идеологическим и создавался мировыми семьями банкиров".
______________
В.И.Ленин всегда и говорил,что не может капитализм существовать без разграбления колоний.Мы это видим и сейчас.
да, тем более что хорошо сыграли на чувствах простых немцев про их унижение по итогам первой мировой войны.
Пианисты и сейчас умело играют на чувствах и эмоциях простых людей, в массе своей доверчивых, хотя бы поначалу, но пианистам и этого достаточно для реализации своих пьес.
ответить
местный-2
0 0
да, тем более что хорошо сыграли на чувствах простых немцев про их унижение по итогам первой мировой войны.
Пианисты и сейчас умело играют на чувствах и эмоциях простых людей, в массе своей доверчивых, хотя бы поначалу, но пианистам и этого достаточно для реализации своих пьес.
Конечно,хотелось чтобы когда-нибудь пианистам для игры подобрали другой инструмент,который им пришлось бы осваивать пожизненно.
ответить
...
0 0
Конечно,хотелось чтобы когда-нибудь пианистам для игры подобрали другой инструмент,который им пришлось бы осваивать пожизненно.
угу, как только руки занес над клавишами - сразу таким пожизненный эцих с гвоздями (Кин-дза-дза).
ответить
...
0 0
Конечно,хотелось чтобы когда-нибудь пианистам для игры подобрали другой инструмент,который им пришлось бы осваивать пожизненно.
угу, как только руки занес над клавишами - сразу таким пожизненный эцих с гвоздями (Кин-дза-дза).
ответить
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