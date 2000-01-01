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Путин сказал, что он думает про Кузбасс и угледобычу

Сегодня 09:00
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Накануне состоялась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства отвечал на различные вопросы журналистов, также он рассказал и об угледобыче в Кузбассе.

«В мире угля используется сейчас больше, чем газа. То есть уголь продолжает быть важнейшей составляющей мировой энергетики. Вопрос в том, чтобы делать эту составляющую экологичней, использовать новые технологии. Я знаю, что Кузбасс идет по этому пути, и если мы продолжим это движение, то шахтеров в Кузбассе и других регионах ждет хорошее перспективное будущее и хорошая загрузка», — сообщил глава государства.

Вместе с этим, Россия активно работает в сфере развития альтернативной энергетики. Однако пока это является дорогим удовольствием.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: news.cherepovez.ru
угледобыча пресс-конференция президент России угольная отрасль

Комментарии (18)

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Марыся
16 2
Цитирую:" шахтеров в Кузбассе и других регионах ждет хорошее перспективное будущее "

Я бы ответила, но Путин обидется
ответить
.
11 0
Загрузка то их ждет хорошая - это он правду сказал.))
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Chak
28 0
Учимся читать между строк. Кузбасс - хорошая кормушка для власть придержащих и рабов, которые за корку хлеба работают полно.
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Екатерина
14 0
Надежды не осталось. Все загадят.
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злой суслик
6 0
Надо обязать закапывать ямы, потом развивать добычу газа как у нормальных людей
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Местный
3 2
Ну если углехимию развивать то почему бы и нет, но у нас какие предприятия её развивают?
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Анонимный пользователь
3 2
Если будем развивать технологии переработки угля то выживим
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Фома
15 0
Если будем развивать технологии переработки угля то выживим
Если средства от развития технологий переработки угля будут уходить туда же,куда уходят средства от увеличения добычи угля,то что изменится в экономике именно нашего города? На чём основывается ваш оптимизм? Ну добавится у кого-то недвижимости и яхт,вам то с этого какой навар?
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Екатерина
7 0
ВОПРОС ДНЯ: Куда уехать так, чтобы туда в очередной раз десант ворья не высадился.
ответить
Екатерина
0 0
ВОПРОС ДНЯ: Куда уехать так, чтобы туда в очередной раз десант ворья не высадился.
???
ответить
Дон Хенаро
0 0
«Обычный фаллоимитатор мне подарили друзья. Скинулись и купили на день рождения смеха ради. Анатомический, красивый — мой любимый цвет, любимый размер. И какое-то время я совершенно спокойно им пользовался. Хранил его в ванной, на закрытой полке. Но потом в доме появился мужчина. И однажды это случилось: мужчина и фаллоимитатор встретились. И оба были в шоке. Мужчина обиделся и заревновал. Стал докапываться, все ли у нас хорошо и чего мне в постели не хватает. Пришлось одного выбросить. Я демонстративно отнес его в черном мусорном пакете на свалку. А потом заказал себе по интернету особенный вибратор, так называемый неочевидный)))
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1Татьяна
4 2
Надо обязать закапывать ямы, потом развивать добычу газа как у нормальных людей
А по-моему, в стране или регионе, где очень много людей ведущих паразитарный образ жизни, очень опасно переходить на полную газофикацию! У нас так-то пожары частые, а если будет везде всё на газу, представляете как мы будем гореть и взрываться целыми домами, из-за одного какого нибудь наркоши или синюхи. Да и просто пожилые и больные люди будут подвержены несчастным случаям. Лично я всегда боюсь ехать в такие дома, которые на газу.
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местный-2
2 0
ВОПРОС ДНЯ: Куда уехать так, чтобы туда в очередной раз десант ворья не высадился.
Куда-нибудь на Тибет....да повыше.
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местный-2
2 0
То что уголь будет еще очень долго самым дешевым и доступным топливом, тут не поспоришь.
Что касается радужных перспектив самих шахтеров,то это вряд ли.
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Петр Евдокимов
1 0
***Путин сказал, что он думает про Кузбасс и угледобычу*** Впечатление, что этот персонаж вообще ни о чем не думает. 16 лет уже все о том же и тем же местом... А региону приходит "хана"...
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17 лет путин "всё о том же ..."
1 0
***Путин сказал, что он думает про Кузбасс и угледобычу*** Впечатление, что этот персонаж вообще ни о чем не думает. 16 лет уже все о том же и тем же местом... А региону приходит "хана"...
Вы про 2000-й забыли.
В новый год с 1999-го на 2000-й Б.Н.Ельцин предложил нового ЛИДЕРА стране.
Хотя ... , прок тот же, - что от 16-ти, 17-ти или 20-30-ти лет !
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