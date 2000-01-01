Накануне состоялась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства отвечал на различные вопросы журналистов, также он рассказал и об угледобыче в Кузбассе.

«В мире угля используется сейчас больше, чем газа. То есть уголь продолжает быть важнейшей составляющей мировой энергетики. Вопрос в том, чтобы делать эту составляющую экологичней, использовать новые технологии. Я знаю, что Кузбасс идет по этому пути, и если мы продолжим это движение, то шахтеров в Кузбассе и других регионах ждет хорошее перспективное будущее и хорошая загрузка», — сообщил глава государства.

Вместе с этим, Россия активно работает в сфере развития альтернативной энергетики. Однако пока это является дорогим удовольствием.