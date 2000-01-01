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В Сирию прибыл батальон российских солдат

Сегодня 10:00
1195

Батальон военной полиции, направленный в освобождённый от террористов город Алеппо. Отмечается, что подразделение укомплектовано лишь контрактниками, сообщает «Интерфакс».

Военные полицейские в составе территориальных отделов российского Центра примирения враждующих сторон будут обеспечивать безопасность военнослужащих центра, специалистов российского Международного противоминного центра, а также персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев, прибывающих в город Алеппо.

Численность батальона военной полиции составляет около 400 бойцов «красных беретов».

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: livekuban.ru
военная полиция война в сирии Сирия Алеппо

Комментарии (37)

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1
14 4

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Кто довел народ до «Боярышника»
0 0

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ответить
Кто довел народ до «Боярышника»
1 4
А вот, что говорил Чуркин по поводу Сирии прямо на экстренном заседании СБ ООН лишь несколько дней назад: "Детей убитых в Сирии посыпают пылью, чтобы выдать их за жертв бомбёжек".
ответить
служивый
6 5
НАЗВАЛИ ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ УБИЙСТВА РОССИЙСКОГО ПОСЛА, А «ДЖЕЙШ АЛЬ-ФАТХ» ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЭТО НАЧАЛО МЕСТИ ЗА АЛЕППО
Россия получила жестокий ответ на бомбардировки Сирии и убийства мирных жителей этой страны, и будущее россиян находится под большой угрозой. Об этом заявил генерал ВС США в отставке Барри Маккеффри.
Он подчеркнул, что убийство говорит о том, что Россия совершила большую ошибку, поддержав режим диктатора Асада: он совершил убийство 500 000 своих граждан, и люди никогда не простят этого, а будут жестоко мстить ему и его главному союзнику
«Это была месть за женщин, детей и стариков в Алеппо», — говорится в заявлении,
ответить
Простите за бедность речи, но
3 2

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ответить
нектов
7 7

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Как вы не понимаете,что за Сирию зацепились не просто так. Если сдать Асада,то экономике РФ будет трындец. Через Сирию америкосы и саудиты решили тянуть трубу и качать в Европу через Турцию дешёвый катарский газ. Соответственно наш булет не конкурентоспособен. А мы пока очень зависим от импорта газа. И америкосам надо дополниьельные рычаги на Европу. Так что всё правильно. А террористы это только ширма. Пиндосы их взрастили,чтоб ихними руками устранить Асада.
ответить
Ктотов
14 2
Как вы не понимаете,что за Сирию зацепились не просто так. Если сдать Асада,то экономике РФ будет трындец. Через Сирию америкосы и саудиты решили тянуть трубу и качать в Европу через Турцию дешёвый катарский газ. Соответственно наш булет не конкурентоспособен. А мы пока очень зависим от импорта газа. И америкосам надо дополниьельные рычаги на Европу. Так что всё правильно. А террористы это только ширма. Пиндосы их взрастили,чтоб ихними руками устранить Асада.
Ибо некуй сырьём торговать и в аренду сдавать. Неумно это.
Да и что имеют граждане россии от продажи газа?
ответить
Обама, прекрати срать у нас в подъезде.
7 10
Как вы не понимаете,что за Сирию зацепились не просто так. Если сдать Асада,то экономике РФ будет трындец. Через Сирию америкосы и саудиты решили тянуть трубу и качать в Европу через Турцию дешёвый катарский газ. Соответственно наш булет не конкурентоспособен. А мы пока очень зависим от импорта газа. И америкосам надо дополниьельные рычаги на Европу. Так что всё правильно. А террористы это только ширма. Пиндосы их взрастили,чтоб ихними руками устранить Асада.
Трагедия россии – не наличие спиртосодержащего боярышника или мясосодержащих котлет, а полное отсутствие мозгосодержащих граждан.
ответить
Обама, прекрати срать у нас в подъезде.
7 9
А вот, что говорил Чуркин по поводу Сирии прямо на экстренном заседании СБ ООН лишь несколько дней назад: "Детей убитых в Сирии посыпают пылью, чтобы выдать их за жертв бомбёжек".
Страна, которая в эфире на всю страну бравирует количеством сброшенных бомб, нанесенных ударов.. Страна представитель которой в ООН коментирует видео детей в Сирии, как посыпанных мукой для постановки.. Какой реакции на смерти она ждет???

ответить
сиксот
9 8
Ибо некуй сырьём торговать и в аренду сдавать. Неумно это.
Да и что имеют граждане россии от продажи газа?
процесс получил название "концессия". Первыми по этому пути пошли китайцы. Они уже получили и продолжают получать огромные территории, сопоставимые с территориями многих европейских стран в концессию на 50 лет. Причем, концессионеры получают право эксплуатировать все природные ресурсы, которые удастся найти и способом, которым посчитают нужным. То есть, там уже строятся населенные пункты и промышленные предприятия для китайских компаний с китайской рабочей силой и все это делается в соответствии с китайскими нормами права.
Для этого на 50 лет там приостанавливается действие конституции РФ. Такая концессия от аннексии отличается двумя главными признаками. Первый. Владелец сам отдает свои территории, согласно двустороннему договору. Вторая. Небольшой круг лиц получает свои премиальные за оформление и подписание этого контракта, и принятие соответствующих законов и решений правительства. Речь идет о десятизначных суммах гонораров.
И вот теперь началась подготовка к подобным же концессиям уже с японцами. Путин только что подписал меморандум, который запускает передачу территорий Курил Японии. Механизм уже отработан и таксы утверждены. Процесс пошел. Плюс к этому, Катар приобрел 1/5 "Роснефти" буквально на днях. Постороннему наблюдателю очевидно, что началась финальная распродажа активов РФ, но публика этого видеть и понимать не должна.
ответить
хунгуз
5 12
Как вы не понимаете,что за Сирию зацепились не просто так. Если сдать Асада,то экономике РФ будет трындец. Через Сирию америкосы и саудиты решили тянуть трубу и качать в Европу через Турцию дешёвый катарский газ. Соответственно наш булет не конкурентоспособен. А мы пока очень зависим от импорта газа. И америкосам надо дополниьельные рычаги на Европу. Так что всё правильно. А террористы это только ширма. Пиндосы их взрастили,чтоб ихними руками устранить Асада.
Китай с юмором смотрит на эти российские петушиные бои за первенство и желание альфа-самца Путина что-нибудь обязательно возглавить. Китай живет завтрашним днем и ему интересно совсем другое. Китай понимает, что будущее за США и только следуя нога в ногу за США Китай сможет сохраниться, выжить и обогнать всех остальных. Это и есть их стратегия - ориентироваться на Штаты, но уж никак не на очумелую Россию. Китай отлично понимает, что в 21 веке уже не военный коммунизм надо строить, а производить технологическую революцию. И никаким русским миром с захватом территорий, ни военным коммунизмом с любым арсеналом оружия - хоть ты им завались, но технологического скачка не добьешься.
И Китаю не до того, чтобы тратить зря время на всякую «фигню». У него другие цели и задачи - цивилизационный прорыв. И здесь у него только два конкурента - Штаты и Япония. Сейчас все идеологические стратегии, подобные русскому миру, терпят крах. Ничего хорошего это человечеству не принесет, кроме горя. Всякая стратегия должна работать на улучшение жизни людей. Чего никак не могут понять в России, где всегда людей массово «гробили» в угоду какой-то идеологии. Но дебилов в России не на то учили. С таким образованием, там нечего и ждать. А вот у Китая совершенно другой подход, он более человечный, более успешный и уж куда более прогрессивный.
ответить
Одна ракета "Калибр" стоит как большой детский садик в России.
3 1

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Турулолло
7 0
Вот вам и название фотовыставки "Россия глазами турков". Для каких целей ее проводили и посла этого туда притащили? Поменьше надо дешевого пиара. Своих русских граждан заколебали дешевыми псевдопатриатическими пиар- акциями, но наши люди как вата. А с турками номер не прошел.
ответить
1
5 10
Как вы не понимаете,что за Сирию зацепились не просто так. Если сдать Асада,то экономике РФ будет трындец. Через Сирию америкосы и саудиты решили тянуть трубу и качать в Европу через Турцию дешёвый катарский газ. Соответственно наш булет не конкурентоспособен. А мы пока очень зависим от импорта газа. И америкосам надо дополниьельные рычаги на Европу. Так что всё правильно. А террористы это только ширма. Пиндосы их взрастили,чтоб ихними руками устранить Асада.
"Если сдать Асада,то экономике РФ будет трындец"- о чем это вы?
так то ей уже "трындец"! и думаю "трындец" совсем по другой причине !
продуманный такой "трындец", осознанный,,,,,,
ответить
пароход "Кузя Сирийский"
2 0

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ответить
алекс
12 3
Китай с юмором смотрит на эти российские петушиные бои за первенство и желание альфа-самца Путина что-нибудь обязательно возглавить. Китай живет завтрашним днем и ему интересно совсем другое. Китай понимает, что будущее за США и только следуя нога в ногу за США Китай сможет сохраниться, выжить и обогнать всех остальных. Это и есть их стратегия - ориентироваться на Штаты, но уж никак не на очумелую Россию. Китай отлично понимает, что в 21 веке уже не военный коммунизм надо строить, а производить технологическую революцию. И никаким русским миром с захватом территорий, ни военным коммунизмом с любым арсеналом оружия - хоть ты им завались, но технологического скачка не добьешься.
И Китаю не до того, чтобы тратить зря время на всякую «фигню». У него другие цели и задачи - цивилизационный прорыв. И здесь у него только два конкурента - Штаты и Япония. Сейчас все идеологические стратегии, подобные русскому миру, терпят крах. Ничего хорошего это человечеству не принесет, кроме горя. Всякая стратегия должна работать на улучшение жизни людей. Чего никак не могут понять в России, где всегда людей массово «гробили» в угоду какой-то идеологии. Но дебилов в России не на то учили. С таким образованием, там нечего и ждать. А вот у Китая совершенно другой подход, он более человечный, более успешный и уж куда более прогрессивный.
За подобную статью там в инете против властей ты бы уже червей кормил. Езжай туда, там тебе будет хорошо.
ответить
Иван
0 5
Да давно бы туда уже пару тыс солдат забросили да выбили бы всех террорюг из сирии
ответить
Иван
1 4
Как вы не понимаете,что за Сирию зацепились не просто так. Если сдать Асада,то экономике РФ будет трындец. Через Сирию америкосы и саудиты решили тянуть трубу и качать в Европу через Турцию дешёвый катарский газ. Соответственно наш булет не конкурентоспособен. А мы пока очень зависим от импорта газа. И америкосам надо дополниьельные рычаги на Европу. Так что всё правильно. А террористы это только ширма. Пиндосы их взрастили,чтоб ихними руками устранить Асада.
правильно!!!
ответить
Фома
0 0
процесс получил название "концессия". Первыми по этому пути пошли китайцы. Они уже получили и продолжают получать огромные территории, сопоставимые с территориями многих европейских стран в концессию на 50 лет. Причем, концессионеры получают право эксплуатировать все природные ресурсы, которые удастся найти и способом, которым посчитают нужным. То есть, там уже строятся населенные пункты и промышленные предприятия для китайских компаний с китайской рабочей силой и все это делается в соответствии с китайскими нормами права.
Для этого на 50 лет там приостанавливается действие конституции РФ. Такая концессия от аннексии отличается двумя главными признаками. Первый. Владелец сам отдает свои территории, согласно двустороннему договору. Вторая. Небольшой круг лиц получает свои премиальные за оформление и подписание этого контракта, и принятие соответствующих законов и решений правительства. Речь идет о десятизначных суммах гонораров.
И вот теперь началась подготовка к подобным же концессиям уже с японцами. Путин только что подписал меморандум, который запускает передачу территорий Курил Японии. Механизм уже отработан и таксы утверждены. Процесс пошел. Плюс к этому, Катар приобрел 1/5 "Роснефти" буквально на днях. Постороннему наблюдателю очевидно, что началась финальная распродажа активов РФ, но публика этого видеть и понимать не должна.
Ну зачем так неосторожно про катар? Да кто ж ему отдаст- то? Про это вы из телевизора узнали?
ответить
Я
0 0
За подобную статью там в инете против властей ты бы уже червей кормил. Езжай туда, там тебе будет хорошо.
Там и власти накой нет, так как народ у них другой и власть накая была бы уничтожена
ответить
Й
4 0
Что то много комментариев подтерли. Наверно линии народа и правящей партии разошлись.
ответить
местный-2
0 0
НАЗВАЛИ ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ УБИЙСТВА РОССИЙСКОГО ПОСЛА, А «ДЖЕЙШ АЛЬ-ФАТХ» ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЭТО НАЧАЛО МЕСТИ ЗА АЛЕППО
Россия получила жестокий ответ на бомбардировки Сирии и убийства мирных жителей этой страны, и будущее россиян находится под большой угрозой. Об этом заявил генерал ВС США в отставке Барри Маккеффри.
Он подчеркнул, что убийство говорит о том, что Россия совершила большую ошибку, поддержав режим диктатора Асада: он совершил убийство 500 000 своих граждан, и люди никогда не простят этого, а будут жестоко мстить ему и его главному союзнику
«Это была месть за женщин, детей и стариков в Алеппо», — говорится в заявлении,
Не слушайте генералов в отставки.Он теперь пусть жене своей рассказывает сказки(для него версии).
ответить
местный-2
0 0
Китай с юмором смотрит на эти российские петушиные бои за первенство и желание альфа-самца Путина что-нибудь обязательно возглавить. Китай живет завтрашним днем и ему интересно совсем другое. Китай понимает, что будущее за США и только следуя нога в ногу за США Китай сможет сохраниться, выжить и обогнать всех остальных. Это и есть их стратегия - ориентироваться на Штаты, но уж никак не на очумелую Россию. Китай отлично понимает, что в 21 веке уже не военный коммунизм надо строить, а производить технологическую революцию. И никаким русским миром с захватом территорий, ни военным коммунизмом с любым арсеналом оружия - хоть ты им завались, но технологического скачка не добьешься.
И Китаю не до того, чтобы тратить зря время на всякую «фигню». У него другие цели и задачи - цивилизационный прорыв. И здесь у него только два конкурента - Штаты и Япония. Сейчас все идеологические стратегии, подобные русскому миру, терпят крах. Ничего хорошего это человечеству не принесет, кроме горя. Всякая стратегия должна работать на улучшение жизни людей. Чего никак не могут понять в России, где всегда людей массово «гробили» в угоду какой-то идеологии. Но дебилов в России не на то учили. С таким образованием, там нечего и ждать. А вот у Китая совершенно другой подход, он более человечный, более успешный и уж куда более прогрессивный.
Китай,на всякий случай,все-таки англосакский проект и и по-прежнему лидер на пару с Индией по количеству бедного населения.
ответить
Дон Хенаро
0 0
Обычный фаллоимитатор мне подарили друзья. Скинулись и купили на день рождения смеха ради. Анатомический, красивый — мой любимый цвет, любимый размер. И какое-то время я совершенно спокойно им пользовался. Хранил его в ванной, на закрытой полке. Но потом в доме появился мужчина. И однажды это случилось: мужчина и фаллоимитатор встретились. И оба были в шоке. Мужчина обиделся и заревновал. Стал докапываться, все ли у нас хорошо и чего мне в постели не хватает. Пришлось одного выбросить. Я демонстративно отнес его в черном мусорном пакете на свалку. А потом заказал себе по интернету особенный вибратор, так называемый неочевидны
ответить
?
1 0
Да давно бы туда уже пару тыс солдат забросили да выбили бы всех террорюг из сирии
Сам то или сына своего или дочь санитаркой в военкомате записал? Какого числа вылетаете?
ответить
Артём 7252
0 0
НАЗВАЛИ ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ УБИЙСТВА РОССИЙСКОГО ПОСЛА, А «ДЖЕЙШ АЛЬ-ФАТХ» ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЭТО НАЧАЛО МЕСТИ ЗА АЛЕППО
Россия получила жестокий ответ на бомбардировки Сирии и убийства мирных жителей этой страны, и будущее россиян находится под большой угрозой. Об этом заявил генерал ВС США в отставке Барри Маккеффри.
Он подчеркнул, что убийство говорит о том, что Россия совершила большую ошибку, поддержав режим диктатора Асада: он совершил убийство 500 000 своих граждан, и люди никогда не простят этого, а будут жестоко мстить ему и его главному союзнику
«Это была месть за женщин, детей и стариков в Алеппо», — говорится в заявлении,
ещё надо "Радио Свобода" процитировать для помпезного высера
ответить
Хотели войны и мяса, получите и распишитесь .
4 0
Да давно бы туда уже пару тыс солдат забросили да выбили бы всех террорюг из сирии
Русофобами не рождаются, а становятся после общения с русскими
ответить
/\
0 0
Сам то или сына своего или дочь санитаркой в военкомате записал? Какого числа вылетаете?
А что туда пешком не дойти?
ответить
Артём 7252
0 1
Китай,на всякий случай,все-таки англосакский проект и и по-прежнему лидер на пару с Индией по количеству бедного населения.
англосаксов нет уже века с 16го (или ещё раньше)
да, в Китае десятки миллионов работают за дневную еду, и, вместе с тем, Китай - один из мировых лидеров. И будет первым номером в будущем.
Уже сегодня никто и ничего не может противопоставить Китаю на любые его дей-я, которые вызывают гневную реакцию наших западных партнёров (а они уже были).
Поэтому вы совершенно заблуждаетесь,
ответить
Хотели войны и мяса, получите и распишитесь .
3 4
Артём:
ещё надо "Радио Свобода" процитировать для помпезного высера
ну да. рабов России коробит от одного слова о свободе.
К чему стадам дары свободы?
ИХ Должно резать или стричь.
Наследства их из рода в роды
Ярмо с гремушками и бичь.
А.С.Пушкин
Под свист розги ,
Под поповское пение,
Рабом жила российская паства.
Это называется единение
Церкви и государства.
В. Маяковский
рабам выдадут , бутылку путинки или боярышника и сух.пай на случай войнушки с бородачами, остальное рабам не нужно.


ответить
Артём 7252
0 0
а кто это пишет о свободе, представитель какой нации ?
ответить
Для России свобода и
3 1
Артём:
а кто это пишет о свободе, представитель какой нации ?
права человека не актуальны !
Действительно, а кто о ней пишет ?
Пока в приоритетах пойло и стойло.
ответить
777
4 2
Артём:
а кто это пишет о свободе, представитель какой нации ?
Сам чьих будешь перекати-поле?
ответить
местный-2
0 0
Артём:
англосаксов нет уже века с 16го (или ещё раньше)
да, в Китае десятки миллионов работают за дневную еду, и, вместе с тем, Китай - один из мировых лидеров. И будет первым номером в будущем.
Уже сегодня никто и ничего не может противопоставить Китаю на любые его дей-я, которые вызывают гневную реакцию наших западных партнёров (а они уже были).
Поэтому вы совершенно заблуждаетесь,
Ну ладно,пусть будет лидером.
У США ,раз англосаксов уже нет давно,не было особого выбора в связи с удорожанием издержек производства...разве только что печатный станок.
Пропало также желание заниматься тем же производством,в условиях,когда деньги можно было зарабатывать теперь уже иным путем.
Отсюда и желание перенести все технологии в третьи страны с дешевой рабсилой и контролировать все,снимая колониальную маржу.
Вот и весь успех.
Китай ,в этом плане,не первый и не последний.
ответить
321
5 1
Артём:
вам задали вопрос
мне не нужна ваша демагогия
Артэмон вылечи свою голову (совет)
ответить
333
1 0
Артём:
вам задали вопрос
мне не нужна ваша демагогия
Псаки подмойся воняет
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