Как вы не понимаете,что за Сирию зацепились не просто так. Если сдать Асада,то экономике РФ будет трындец. Через Сирию америкосы и саудиты решили тянуть трубу и качать в Европу через Турцию дешёвый катарский газ. Соответственно наш булет не конкурентоспособен. А мы пока очень зависим от импорта газа. И америкосам надо дополниьельные рычаги на Европу. Так что всё правильно. А террористы это только ширма. Пиндосы их взрастили,чтоб ихними руками устранить Асада.

Китай с юмором смотрит на эти российские петушиные бои за первенство и желание альфа-самца Путина что-нибудь обязательно возглавить. Китай живет завтрашним днем и ему интересно совсем другое. Китай понимает, что будущее за США и только следуя нога в ногу за США Китай сможет сохраниться, выжить и обогнать всех остальных. Это и есть их стратегия - ориентироваться на Штаты, но уж никак не на очумелую Россию. Китай отлично понимает, что в 21 веке уже не военный коммунизм надо строить, а производить технологическую революцию. И никаким русским миром с захватом территорий, ни военным коммунизмом с любым арсеналом оружия - хоть ты им завались, но технологического скачка не добьешься.И Китаю не до того, чтобы тратить зря время на всякую «фигню». У него другие цели и задачи - цивилизационный прорыв. И здесь у него только два конкурента - Штаты и Япония. Сейчас все идеологические стратегии, подобные русскому миру, терпят крах. Ничего хорошего это человечеству не принесет, кроме горя. Всякая стратегия должна работать на улучшение жизни людей. Чего никак не могут понять в России, где всегда людей массово «гробили» в угоду какой-то идеологии. Но дебилов в России не на то учили. С таким образованием, там нечего и ждать. А вот у Китая совершенно другой подход, он более человечный, более успешный и уж куда более прогрессивный.