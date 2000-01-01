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Массовую гибель сибиряков от «Боярышника» прокомментировал Путин

Сегодня 11:30
1508

Президент России Владимир Путин потребовал ужесточить требования к продаже и производству пищевой продукции с содержанием этилового спирта выше 25%, сообщает znak.com

«Ряд граждан иностранного государства организовали работу по созданию препаратов для очистки ванн и использовали спирт, который является ядом», — сообщил глава государства.

Также он сказал, что службы, которые могли предотвратить трагедию, этого не сделали.

Владимир Путин подчеркнул, что повышение акцизов на алкоголь может коснуться и фармацевтики, и косметики. «Ну ничего, значит, будет дороже косметика. Жизнь людей дороже», — заявил глава государства.

Как уже рассказывал ВашГород.ру громкое дело о «Боярышнике» спровоцировало множество проверок по всей стране. В Новокузнецке сотрудники Роспотребнадзора опасную продукцию не нашли.

Напомним, всю Россию потрясла новость о массовом отравлении иркутян настойкой боярышника. На 23 декабря от употребления внутрь жидкости погибли 73 человека.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: открытые источники
алкогольное отравление пресс-конференция с Путиным массовое отравление Боярышник

Комментарии (30)

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Всем коням конь
0 0
Метаноловая незамерзайка косметическое средство?
ответить
злой суслик
15 0
а средство для ванн это пищевая продукция?
ответить
неисправимые метиловцы.
6 0
Правильно ! Всех проверить ! Тормозную жидкость особенно ! Проверьте и клей БФ-6 пожалуйста ! Сообщите в печати можно ли его к праздничному столу в коктейль "Прощание Славянки" добавлять ?
"Очистит душу и стекло универсальное бухло". Российский рэпер Вася Обломов- "Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И наша жизнь давно пройдет. И лишь боярышник здесь расцветет", – поется в песне.
ответить
Дон Хенаро 35338
10 8
"Ряд граждан иностранного государства" НЕУЖЕЛИ ОПЯТЬ АМЕРИКАНЦЫ И ГОСДЕП виноваты???
Хиллари Клинтон лично метанол разливала? )))))))
ответить
654365
4 0

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ответить
Любовь
6 19
Нет причин язвить по этому поводу и изгаляться, кто остроумнее. Это наш народ, и это печально. Нет, не Хиллари виновата. А кто? Путин? Вот я бы не стала пить этот боярышник, и Путин здесь ни при чем. Хватит полоскать в дерьме нашу страну. Вот вы, остроумцы, задумайтесь над кем и чем изгаляетесь. Не нравится Россия - старайтесь изменить ее к лучшему, или валите хоть к Хиллари, хоть к Меркель. Ждут вас там, как же...
ответить
Степа
0 2
Jnhfdbdibtcz cfvb dbyjdfns yt abu ,skj abuy. dczre. gbnm
ответить
Степа
9 4
Отравившиеся сами виноваты. Нефиг было фигню всякую пить!!!
ответить
Я
20 5
Нет причин язвить по этому поводу и изгаляться, кто остроумнее. Это наш народ, и это печально. Нет, не Хиллари виновата. А кто? Путин? Вот я бы не стала пить этот боярышник, и Путин здесь ни при чем. Хватит полоскать в дерьме нашу страну. Вот вы, остроумцы, задумайтесь над кем и чем изгаляетесь. Не нравится Россия - старайтесь изменить ее к лучшему, или валите хоть к Хиллари, хоть к Меркель. Ждут вас там, как же...
При Путине и появились эти 23 миллиона нищих, которые и пьют стекломой.
ответить
Я
0 2

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ответить
Дон Хенаро
4 4
«Обычный фаллоимитатор мне подарили друзья. Скинулись и купили на день рождения смеха ради. Анатомический, красивый — мой любимый цвет, любимый размер. И какое-то время я совершенно спокойно им пользовался. Хранил его в ванной, на закрытой полке. Но потом в доме появился мужчина. И однажды это случилось: мужчина и фаллоимитатор встретились. И оба были в шоке. Мужчина обиделся и заревновал. Стал докапываться, все ли у нас хорошо и чего мне в постели не хватает. Пришлось одного выбросить. Я демонстративно отнес его в черном мусорном пакете на свалку. А потом заказал себе по интернету особенный вибратор, так называемый неочевидный)))
ответить
угу
10 16
При Путине и появились эти 23 миллиона нищих, которые и пьют стекломой.
Я не знаю, сколько нищих появилось при Путине, но то, что алкаши и раньше пили всякую отраву - это факт.
Тройной одеколон, политура, огуречный лосьон и пр. гадость.
Это было ещё до Путина. Так что не надо ля-ля.
Алкаши они и есть алкаши ... они и во времена социализма были.
ответить
2
6 12
При Путине и появились эти 23 миллиона нищих, которые и пьют стекломой.
23 млн нищих пьют стекломой, да и ещё и не закусывая (откуда у нищего закуска?)?!
И из 23 млн только 75 чел отравились насмерть?
Придумай что-нибудь поинтересней ...
ответить
Марыся
5 6
Алкаши были всегда. Почему в царской России чайные были. Это чтоб народ от питья спасти.
В детстве книгу читала, чтобы опять же спасти народ от алкоголизма, привезли на берег Невы спиртосодержащую продукцию и выливали в речку. Алкаши ниже по течению выстроились на четвереньках и хлебали прямо из речки...Алкоголикам важно только одно -пить. Что угодно,но выпить
ответить
Марыся
4 0
Ну ничего, значит, будет дороже косметика. Жизнь людей дороже», — заявил глава государства.

И так не допонял глава государства, что мы уже давно пользуемся подпольной косметикой. Если и есть она настоящая, то моей зарплаты не хватить
ответить
1
2 2

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вг ж о п о л и з ы !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ответить
Я
3 0
вг ж о п о л и з ы !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как то надо жить! Или лизать или сосать)
ответить
Й
3 0
Как то надо жить! Или лизать или сосать)
Они делают и то и другое. Это очевидно.
ответить
Митрич
3 1
Дон Хенаро:
"Ряд граждан иностранного государства" НЕУЖЕЛИ ОПЯТЬ АМЕРИКАНЦЫ И ГОСДЕП виноваты???
Хиллари Клинтон лично метанол разливала? )))))))
Да на "хиллари" ли Клинтон лично разливать метанол и делать прочие пакости, когда у нее на службе по всему миру таких "шестерок" как ты, которые мать родную продадут типа за идею, хоть косой коси? :-))))))
ответить
Просто так
1 0
«Обычный фаллоимитатор мне подарили друзья. Скинулись и купили на день рождения смеха ради. Анатомический, красивый — мой любимый цвет, любимый размер. И какое-то время я совершенно спокойно им пользовался. Хранил его в ванной, на закрытой полке. Но потом в доме появился мужчина. И однажды это случилось: мужчина и фаллоимитатор встретились. И оба были в шоке. Мужчина обиделся и заревновал. Стал докапываться, все ли у нас хорошо и чего мне в постели не хватает. Пришлось одного выбросить. Я демонстративно отнес его в черном мусорном пакете на свалку. А потом заказал себе по интернету особенный вибратор, так называемый неочевидный)))
Дурак
ответить
Джокер
3 6
При Путине и появились эти 23 миллиона нищих, которые и пьют стекломой.
Какая чушь.... А раньше,всем и всё,было просто великолепно? Как пили раньше,так и сейчас пьют.... Естественный отбор....Нормально пьющие,имеют возможность и Новый год,встретить во Вьетнаме.... Ещё раз повторюсь-ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР.....
ответить
ого
7 3
Я не знаю, сколько нищих появилось при Путине, но то, что алкаши и раньше пили всякую отраву - это факт.
Тройной одеколон, политура, огуречный лосьон и пр. гадость.
Это было ещё до Путина. Так что не надо ля-ля.
Алкаши они и есть алкаши ... они и во времена социализма были.
"Алкаши они и есть алкаши ... они и во времена социализма были."

Обрати внимание на один момент. Помнишь, в те времена на улицах стояли автоматы газводы? Пьянчуги брали стакан этого автомата для сообразить на троих неподалеку. И всегда ставили стакан на место. И народ пил из этих стаканов газводу. И болезни не цеплял с этих стаканов, тот же тубик с гепатитом. Теперь задумайтесь какая пропасть нравственности и совести между нынешним народом и советскими даже алкашами, уровне здравохранения. В какую пропасть народ скатился за последние 25 лет хотя бы по этим двум параметрам, здоровье и совесть.
ответить
*
6 2
Какая чушь.... А раньше,всем и всё,было просто великолепно? Как пили раньше,так и сейчас пьют.... Естественный отбор....Нормально пьющие,имеют возможность и Новый год,встретить во Вьетнаме.... Ещё раз повторюсь-ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР.....
Искусственный отбор. Вы с вашими детьми тоже в этой очереди в крематорий стоите. Просто исполнителей будут чуть попозже ликвидировать, после основной массы.
ответить
*
4 2
Искусственный отбор. Вы с вашими детьми тоже в этой очереди в крематорий стоите. Просто исполнителей будут чуть попозже ликвидировать, после основной массы.
Добавлю. Все слышали о международной программе "золотой миллиард". Программа настолько хорошо реализуется что мировой олигархат уже озвучил следующий этап - "золотой миллион".
ответить
продам боярку оптом!. Ватникам новогодняя скидка!
0 2
Дон Хенаро:
"Ряд граждан иностранного государства" НЕУЖЕЛИ ОПЯТЬ АМЕРИКАНЦЫ И ГОСДЕП виноваты???
Хиллари Клинтон лично метанол разливала? )))))))
Обама и Трамп специально подсаживает россиян на боярышник.
ответить
Артём 7252
1 2
При Путине и появились эти 23 миллиона нищих, которые и пьют стекломой.
до Путина лучше было ?
ответить
----------->
0 0
Артём:
кто такой меченый ?
троля даже в гугле забанили?
ответить
321
5 2
троля даже в гугле забанили?
это не тролль, это хандон европейский
ответить
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