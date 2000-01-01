Президент России Владимир Путин потребовал ужесточить требования к продаже и производству пищевой продукции с содержанием этилового спирта выше 25%, сообщает znak.com

«Ряд граждан иностранного государства организовали работу по созданию препаратов для очистки ванн и использовали спирт, который является ядом», — сообщил глава государства.

Также он сказал, что службы, которые могли предотвратить трагедию, этого не сделали.

Владимир Путин подчеркнул, что повышение акцизов на алкоголь может коснуться и фармацевтики, и косметики. «Ну ничего, значит, будет дороже косметика. Жизнь людей дороже», — заявил глава государства.

Как уже рассказывал ВашГород.ру громкое дело о «Боярышнике» спровоцировало множество проверок по всей стране. В Новокузнецке сотрудники Роспотребнадзора опасную продукцию не нашли.

Напомним, всю Россию потрясла новость о массовом отравлении иркутян настойкой боярышника. На 23 декабря от употребления внутрь жидкости погибли 73 человека.