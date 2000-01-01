В Новокузнецке рядом с ТРЦ «Глобус» напротив отеля «Park inn» построят многоэтажку с фитоцентром и музей автомототехники. Об этом сообщает Novokuznetsk.su.

Данный участок был продан новокузнецкому бизнесмену Александру Говору практически за полцены. Изначально стоимость составляла 150 миллионов рублей. Но в итоге бюджет выручил за него лишь 90 миллионов рублей.

Планируется, что фасад нового здания будет оформлен неоновыми трубками с возможностью изображения несложных графических элементов. Однако глава Новокузнецка подверг проект серьезной критике.

Дело в том, что проект, по его мнению, не вписывается в общую концепцию. Также было указано ещё на ряд недостатков. Глава Новокузнецка потребовал доработать данный проект.