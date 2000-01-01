Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Новосибирск: карта выходных с 23 по 25 декабря

Рядом с ТРЦ «Глобус» в Новокузнецке построят многоэтажку и автомузей

Сегодня 14:06
957

В Новокузнецке рядом с ТРЦ «Глобус» напротив отеля «Park inn» построят многоэтажку с фитоцентром и музей автомототехники. Об этом сообщает Novokuznetsk.su.

Данный участок был продан новокузнецкому бизнесмену Александру Говору практически за полцены. Изначально стоимость составляла 150 миллионов рублей. Но в итоге бюджет выручил за него лишь 90 миллионов рублей.

Планируется, что фасад нового здания будет оформлен неоновыми трубками с возможностью изображения несложных графических элементов. Однако глава Новокузнецка подверг проект серьезной критике.

Дело в том, что проект, по его мнению, не вписывается в общую концепцию. Также было указано ещё на ряд недостатков. Глава Новокузнецка потребовал доработать данный проект.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: novokuznetsk.su
строительство музей недвижимость

Комментарии (8)

Добавить комментарий
Угрюмый валун
6 0
Дешево продали. Вот и не вписывается
ответить
Ден
10 0
Что то холопам землю за пол цены не продают и в аренду не знают на 50 лет за копейки) или не скрепно это не духовно?
ответить
Дон Хенаро
0 2
Обычный фаллоимитатор мне подарили друзья. Скинулись и купили на день рождения смеха ради. Анатомический, красивый — мой любимый цвет, любимый размер. И какое-то время я совершенно спокойно им пользовался. Хранил его в ванной, на закрытой полке. Но потом в доме появился мужчина. И однажды это случилось: мужчина и фаллоимитатор встретились. И оба были в шоке. Мужчина обиделся и заревновал. Стал докапываться, все ли у нас хорошо и чего мне в постели не хватает. Пришлось одного выбросить. Я демонстративно отнес его в черном мусорном пакете на свалку. А потом заказал себе по интернету особенный вибратор, так называемый неочевидны
ответить
321
1 0
Обычный фаллоимитатор мне подарили друзья. Скинулись и купили на день рождения смеха ради. Анатомический, красивый — мой любимый цвет, любимый размер. И какое-то время я совершенно спокойно им пользовался. Хранил его в ванной, на закрытой полке. Но потом в доме появился мужчина. И однажды это случилось: мужчина и фаллоимитатор встретились. И оба были в шоке. Мужчина обиделся и заревновал. Стал докапываться, все ли у нас хорошо и чего мне в постели не хватает. Пришлось одного выбросить. Я демонстративно отнес его в черном мусорном пакете на свалку. А потом заказал себе по интернету особенный вибратор, так называемый неочевидны
пятух
ответить
Ваше имя
0 0
По-моему, про этот музей уже третий год только и делают, что говорят) И дальше никуда не идет.
ответить
z
0 0
А почему продали за пол цены? Как обычно проще заплатить одному тле, чем всем горожанам?
СэрГей походу ни чо не получил, вот и высказывает свое некомпетейшинство.
Интересно как они согласовали у экологов это строительство паркИнг и это проекта, ведь это ловушка для воздушных масс в центре, города. Теперь автомобильные газы будут оседать еще в большем количестве дворов. Когда прорукатура проверит стандарты на зеленый зоны и плотность застройки в соответствии с федеральными законами, а не аппетитами чигуш?
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ