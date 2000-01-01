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В Кузбассе женщина поскользнулась и упала под колёса ехавшего автобуса

Сегодня 14:25
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Из-за плохой работы дорожников и нарушении правил маршрутчиком пострадала женщина. ДТП произошло в Анжеро-Судженске 23 декабря на улице Желябова у дома № 6а.

«По предварительным данным, на остановке общественного транспорта автобус НЕФАЗ осуществлял посадку пассажиров. Одновременно, водитель автобуса ПАЗ произвел остановку для высадки пассажиров слева от автобуса НЕФАЗ, чем нарушил правила остановки, в результате выходящий пассажир поскользнулась и попала под задние левые колеса автобуса НЕФАЗ, начавшего движение от остановки», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В результате женщина получила различные травмы. Также отмечается, что выявлены недостатки в работе дорожников, которые должны были чистить и посыпать дорогу у остановки противогололёдными реагентами.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: dtpptz.ru
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Комментарии (1)

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Пассажир
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Скорейшего выздоровления пострадавшей! случай из Новокузнецка: 22.12 маршрутка 88, подъезжая к остановке Левый берег, остановилась на проезжей части метра за 1.5 до бордюра остановки, пассажиры, в том числе и я, скользя по дороге, погрузились в транспорт. Делаю замечание водителю, мол скользко, нужно близко подъезжать к остановке...в ответ водитель и кондуктор заголосили: у нас нет времени и, вообще, не нравится, езди на такси!...говорю: так вы и есть такси маршрутное!
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