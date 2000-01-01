Из-за плохой работы дорожников и нарушении правил маршрутчиком пострадала женщина. ДТП произошло в Анжеро-Судженске 23 декабря на улице Желябова у дома № 6а.

«По предварительным данным, на остановке общественного транспорта автобус НЕФАЗ осуществлял посадку пассажиров. Одновременно, водитель автобуса ПАЗ произвел остановку для высадки пассажиров слева от автобуса НЕФАЗ, чем нарушил правила остановки, в результате выходящий пассажир поскользнулась и попала под задние левые колеса автобуса НЕФАЗ, начавшего движение от остановки», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В результате женщина получила различные травмы. Также отмечается, что выявлены недостатки в работе дорожников, которые должны были чистить и посыпать дорогу у остановки противогололёдными реагентами.