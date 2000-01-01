«Мегафон» и «ВКонтакте» совместно создают нового виртуального оператора под названием VK Mobile. По мнению специалистов, сотрудничество должно привести к росту популярности бренда «ВКонтакте».
Оператор и социальная сеть будут совместно развивать технологии таргетирования рекламы и продажу телекоммуникационных услуг, сообщают в компании Mail.ru Group.
Также «Мегафон» объявил о намерении приобрести контрольный пакет в Mail.ru Group. Сумма сделки составит 740 миллионов долларов, после ее завершения оператор будет владеть 63,8 процента акций интернет-компании.