Обычный фаллоимитатор мне подарили друзья. Скинулись и купили на день рождения смеха ради. Анатомический, красивый — мой любимый цвет, любимый размер. И какое-то время я совершенно спокойно им пользовался. Хранил его в ванной, на закрытой полке. Но потом в доме появился мужчина. И однажды это случилось: мужчина и фаллоимитатор встретились. И оба были в шоке. Мужчина обиделся и заревновал. Стал докапываться, все ли у нас хорошо и чего мне в постели не хватает. Пришлось одного выбросить. Я демонстративно отнес его в черном мусорном пакете на свалку. А потом заказал себе по интернету особенный вибратор, так называемый неочевидны

Да за сунь ты уже его себе в ..пу,надоел!!!