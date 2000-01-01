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Новый сотовый оператор появится в России

Сегодня 15:30
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«Мегафон» и «ВКонтакте» совместно создают нового виртуального оператора под названием VK Mobile. По мнению специалистов, сотрудничество должно привести к росту популярности бренда «ВКонтакте».

Оператор и социальная сеть будут совместно развивать технологии таргетирования рекламы и продажу телекоммуникационных услуг, сообщают в компании Mail.ru Group.

Также «Мегафон» объявил о намерении приобрести контрольный пакет в Mail.ru Group. Сумма сделки составит 740 миллионов долларов, после ее завершения оператор будет владеть 63,8 процента акций интернет-компании.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: info.sibnet.ru
ВКонтакте Мегафон мобильный оператор Mail Group

Комментарии (4)

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Дон Хенаро
1 2
Обычный фаллоимитатор мне подарили друзья. Скинулись и купили на день рождения смеха ради. Анатомический, красивый — мой любимый цвет, любимый размер. И какое-то время я совершенно спокойно им пользовался. Хранил его в ванной, на закрытой полке. Но потом в доме появился мужчина. И однажды это случилось: мужчина и фаллоимитатор встретились. И оба были в шоке. Мужчина обиделся и заревновал. Стал докапываться, все ли у нас хорошо и чего мне в постели не хватает. Пришлось одного выбросить. Я демонстративно отнес его в черном мусорном пакете на свалку. А потом заказал себе по интернету особенный вибратор, так называемый неочевидны
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алекс
7 5
Обычный фаллоимитатор мне подарили друзья. Скинулись и купили на день рождения смеха ради. Анатомический, красивый — мой любимый цвет, любимый размер. И какое-то время я совершенно спокойно им пользовался. Хранил его в ванной, на закрытой полке. Но потом в доме появился мужчина. И однажды это случилось: мужчина и фаллоимитатор встретились. И оба были в шоке. Мужчина обиделся и заревновал. Стал докапываться, все ли у нас хорошо и чего мне в постели не хватает. Пришлось одного выбросить. Я демонстративно отнес его в черном мусорном пакете на свалку. А потом заказал себе по интернету особенный вибратор, так называемый неочевидны
Да за сунь ты уже его себе в ..пу,надоел!!!
ответить
!
2 0
Да за сунь ты уже его себе в ..пу,надоел!!!
ты не указал глубину?!
Предлагаю - поглубже!!!
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КоляYeti 11203
0 0
ты не указал глубину?!
Предлагаю - поглубже!!!
А в хайло, чёб замолчало воткнуть другое...
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