В соцсети «ВКонтакте» запустят функцию, похожую на «Истории» в «Инстаграме». Пользователи опробуют её ближе к новогодним праздникам.

С помощью функции «Истории» в «Инстаграме» пользователи выкладывают фотографии и видео, которые удалятся через сутки. Похожая функция во «ВКонтакте» расположится над лентой новостей, пишет vc.ru.

Функцию «сгорающих» сообщений в последнее время запускают во многих соцсетях. В середине декабря опция появилась в «Фейсбуке». Она называется «My Day».

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, что «Мегафон» и «ВКонтакте» совместно создадут нового мобильного оператора.