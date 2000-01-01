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«ВКонтакте» запустит новую функцию

Сегодня 08:00
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В соцсети «ВКонтакте» запустят функцию, похожую на «Истории» в «Инстаграме». Пользователи опробуют её ближе к новогодним праздникам.

С помощью функции «Истории» в «Инстаграме» пользователи выкладывают фотографии и видео, которые удалятся через сутки. Похожая функция во «ВКонтакте» расположится над лентой новостей, пишет vc.ru.

Функцию «сгорающих» сообщений в последнее время запускают во многих соцсетях. В середине декабря опция появилась в «Фейсбуке». Она называется «My Day».

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, что «Мегафон» и «ВКонтакте» совместно создадут нового мобильного оператора.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: dayas.com.ua
ВКонтакте
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