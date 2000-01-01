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Путин сказал, что он думает про Кузбасс и угледобычу

Назван предмет, который российские школьники знают хуже всего

Сегодня 09:20
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Предмет, который «не даётся» большинству российских школьников — это вовсе не физика или математика. Хуже всего ученики со всей страны знают историю родного региона. Так показали результаты национального исследования качества образования.

В эксперименте поучаствовали примерно 50 тысяч российских школьников. Ребят попросили рассказать об известном историческом деятеле своего региона, который жил с IX по XVIII век. Некоторые ученики не справились с заданием даже на 2%, сообщает «РИА Новости».

Российские школьники также не разбираются в архитектуре разных временных эпох, показал эксперимент.

Ранее Министерство образования и науки назвало 60 «ненужных» профессий. Специальности предложили убрать из техникумов и колледжей, как уже сообщал ВашГород.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://new.aktsent.com.ua/
школа образование исследование школьные предметы

Комментарии (10)

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Не актуально,
5 10
главное - патриотизм !
Чтобы молодой человек в любой момент времени мог быть морально мобилизован для наведения справедливости в любой точке мира - по первому зову Лидера страны !
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Ермак - зять Брежнева !
0 0
И что за деятель? Ермак?
А стёпка Разин, а Емельян Пугачёв ??
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Фейхуахуаев
5 7
главное - патриотизм !
Чтобы молодой человек в любой момент времени мог быть морально мобилизован для наведения справедливости в любой точке мира - по первому зову Лидера страны !
Еще важно, чтобы ты перед училками рьяно пулял патриотические вещи, а потом на 1 курсе института разделся до гола, как тебе приказали старшекурсники и трясся дальше от страха все 5 курсов.
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Димон
7 0
Сколько получили отката российские министры за внедрение американской школьной программы и вопрос зачем ?
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Огнедел
5 0
они историю России то не могут выучить, какая история родного края?
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Читатель
5 0
Каков вопрос-таков ответ, ученики со всей страны - исторического деятеля региона....В разных регионах ответ может быть разным, в Сибири это один человек, на Чукотке другой, в Центральной части России третий. Правильно бы звучал вопрос, что они не знают историю своего региона в целом, а деятели у каждого региона свои. Да и историю в целом они не знают из-за постоянных изменений и взглядов в стране, то преподают, что Ленин вождь и лидер рабочего класса, то он уже психически не уравновешенный, то же Сталин то он герой выиграл войну, то он тиран и деспот и много других моментов. Откуда у них будут знания, если каждый препод преподает по разным учебникам - это раз, и толкает свое мнение и видение истории это два. были учебники в стране единого образца, вот и нечего было их портить, добавили новую инфу в дополнительный учебник и все
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Не бойся врага своего ............ ,
0 0
Меньше знаешь лучше спишь
а бойся равнодушных, с молчаливого согласия которых, творится всё мерзкое ... !
Продолжайте сон !
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Гыыыыы!
0 0
И что за деятель? Ермак?
Так это же внук Надежды Константиновны Крупской и её мужа, товарища Крупского!
У него, ещё, в замах атаман Кольцо был, так его пришлось пристрелить, из-за того, что он джигурдой заразился!
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