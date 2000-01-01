Предмет, который «не даётся» большинству российских школьников — это вовсе не физика или математика. Хуже всего ученики со всей страны знают историю родного региона. Так показали результаты национального исследования качества образования.

В эксперименте поучаствовали примерно 50 тысяч российских школьников. Ребят попросили рассказать об известном историческом деятеле своего региона, который жил с IX по XVIII век. Некоторые ученики не справились с заданием даже на 2%, сообщает «РИА Новости».

Российские школьники также не разбираются в архитектуре разных временных эпох, показал эксперимент.

Ранее Министерство образования и науки назвало 60 «ненужных» профессий. Специальности предложили убрать из техникумов и колледжей, как уже сообщал ВашГород.ру.