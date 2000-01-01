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Кемеровчане собирают деньги родным погибшей под колёсами БМВ женщины

Сегодня 11:00
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Кемеровчане просят помочь семье Светланы С., погибшей от колёс «БМВ ИКС 6». Как уже сообщал ВашГород.ру, женщина скончалась в больнице от множественных травм.

Сбор средств объявила кемеровчанка Олеся С. Женщина написала в соцсети, что Светлана была «добрым, весёлым и светлым человеком». У погибшей осталось два ребёнка, уточнила Олеся. Женщина попросила помощи каждого, у кого есть «желание и возможность».

ДТП, в результате которого погибла Светлана, произошло 22 декабря на улице Ленина. Как уже сообщал ВашГород.ру, водитель «БМВ ИКС 6» не справился с управлением и влетел в остановку с людьми.

Позже стало известно, что за рулём внедорожника был известный кемеровский адвокат.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВКонтакте
дтп колея авария с адвокатским БМВ

Комментарии (2)

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Автовладелица
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Мои соболезнования.
Сбил значит известный адвокат, а денюшки собираем с кемеровчан. Почему бы не потрясти этого самого адвоката? У него их куры не клюют, если разъезжает на бмв х6.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
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