Популярная служба заказа такси «Максим» рассказала ВашГород.ру о повышении цен на услуги в морозы и новогодние праздники.

С пятницы 23 декабря в Новокузнецке и Кемерове действует новогодний тариф на перевозки. В выходные 23−25 декабря, а также 29−30 декабря, стоимость поездки вырастет на 50%.

26−28 декабря цену могут поднять на 20%. За поездку в такси с 31 декабря по 2 января придётся отдать в два раза больше, чем в обычные дни.

Таксисты также прокомментировали сообщения о повышении цен в морозы. Как уже сообщал ВашГород.ру, кемеровчане пожаловались на это в соцсетях.

«Из-за морозов в Кемерове сервис заказа такси „МАКСИМ“ и перевозчики приняли решение 22 и 23 декабря увеличить минимальную цену поездки на 10 рублей в обычное время и на 30 рублей в часы пик — с 7 до 10 утра. Стоимость километра пути не изменилась. В Новокузнецке повышения цен в этот период не было», — рассказали ВашГород.ру в пресс-службе компании.

В такси также отметили, что цены вернутся на прежний уровень, когда «спрос на услуги снизится».