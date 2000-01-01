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Цены на такси в мороз и Новый год вырастут

Сегодня 12:40
744

Популярная служба заказа такси «Максим» рассказала ВашГород.ру о повышении цен на услуги в морозы и новогодние праздники.

С пятницы 23 декабря в Новокузнецке и Кемерове действует новогодний тариф на перевозки. В выходные 23−25 декабря, а также 29−30 декабря, стоимость поездки вырастет на 50%.

26−28 декабря цену могут поднять на 20%. За поездку в такси с 31 декабря по 2 января придётся отдать в два раза больше, чем в обычные дни.

Таксисты также прокомментировали сообщения о повышении цен в морозы. Как уже сообщал ВашГород.ру, кемеровчане пожаловались на это в соцсетях.

«Из-за морозов в Кемерове сервис заказа такси „МАКСИМ“ и перевозчики приняли решение 22 и 23 декабря увеличить минимальную цену поездки на 10 рублей в обычное время и на 30 рублей в часы пик — с 7 до 10 утра. Стоимость километра пути не изменилась. В Новокузнецке повышения цен в этот период не было», — рассказали ВашГород.ру в пресс-службе компании.

В такси также отметили, что цены вернутся на прежний уровень, когда «спрос на услуги снизится».

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: blindgossip.com
такси морозы цены на такси

Комментарии (14)

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Й
15 3
йесть предложение по флэшмобу: игнорировать такси с 29 по 31 декабря
ответить
вот именно
12 5
йесть предложение по флэшмобу: игнорировать такси с 29 по 31 декабря
Поможем им экономить им бензин и ресурс двигателей в мороз как они плачутся об этом.
Особенно отстойному максиму.
ответить
Местная 6149
9 2
"23−25 декабря, а также 29−30 декабря, стоимость поездки вырастет на 50%." - враньё. Подняли на 100%, якобы из-за мороза. Вчера днём было -20, с Дальнего Куйбышево до центра с меня пытались содрать 270 рублей (обычно 130-140 рублей выходило) в такси "Здравствуйте" (77-77-77). Водитель сам обалдел, когда увидел сумму на таксометре. При этом , когда заказывала такси, меня успешно "забыли" предупредить о повышении. Водитель хороший попался - договорились на 170 и на том разошлись.
Часто пользовалась услугами этого такси, но их "забывчивость" порой выходит боком. Буду искать другое такси, с диспетчерами, не страдающими ранним склерозом.
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Иван
12 2
Необоснованное повышение цен ,спекулянты одни кругом под шумок бабла рубануть типа праздники .а что изменилось то да ничего ну праздник и праздник вон на производстве люди и 31 работают и че то им за это на 100% не доплачивают а у нас как всегда лишь бы повод ,долар подскочил и цены подскочили доллар упал а цены нет и тут тоже самое
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TigerShot89 8836
1 1
У Максим прямо сейчас посмотрел в приложении - ценник на 50% выше обычного. Тоже самое касается такси Поехали(которое когда-то давно было самым дешевым в Новокузнецке).
Только Омега показывает старый ценник.
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(
3 1
Классные диспетчера в «Максим», никогда не знают есть ли свободные авто в данном районе, всегда отвечают через десять минут сообщим и тишина, через 20 минут сам звонишь, говорят нет еще, будете ждать еще 10 минут? И это в обычное не пиковое время! И сразу +100 р. если чуть в сторону (1 км.) от жилых массивов. Идут они в одно место с таким сервисом.
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TigerShot89 8836
1 2
На этом фоне Яндекс такси и Gett выглядят вообще копеечными. Там остались старые ценники. В Яндексе за поездку 80руб, а в Максиме за ту же поездку 160руб.
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Мимо шел
2 3
Необоснованное повышение цен ,спекулянты одни кругом под шумок бабла рубануть типа праздники .а что изменилось то да ничего ну праздник и праздник вон на производстве люди и 31 работают и че то им за это на 100% не доплачивают а у нас как всегда лишь бы повод ,долар подскочил и цены подскочили доллар упал а цены нет и тут тоже самое
Вообще то на производстве как раз и доплачивают 100 % за работу в праздники. А еще доплачивают за ночные смены. Если этого не делают, значит работодатель дурит вас.
Не понимаю воплей по поводу цен в такси - не нравятся цены, ну не пользуйся, устраивай хоть флешмоб, хоть что угодно. А еще можно на новый год не пить шампанское, не есть икру, да и вообще не отмечать его - какая экономия выйдет. И не забудьте ничего никому не дарить, зачем расходы такие. Сидите дома, пораньше спать и никакие такси не нужны, ни дешевые, ни дорогие.
ответить
Й
2 1
Вообще то на производстве как раз и доплачивают 100 % за работу в праздники. А еще доплачивают за ночные смены. Если этого не делают, значит работодатель дурит вас.
Не понимаю воплей по поводу цен в такси - не нравятся цены, ну не пользуйся, устраивай хоть флешмоб, хоть что угодно. А еще можно на новый год не пить шампанское, не есть икру, да и вообще не отмечать его - какая экономия выйдет. И не забудьте ничего никому не дарить, зачем расходы такие. Сидите дома, пораньше спать и никакие такси не нужны, ни дешевые, ни дорогие.
Между работодателем и исполнителем его хотений должен быть договор, где оговариваются нормы выработки и вознаграждения. У таксующих индивидуумов оно есть? Или они как "ночные бабочки" 24 часа на ногах в 60 такси. У доморощенных таксеров есть право работы по найму?
ответить
Мимо шел
1 1
Между работодателем и исполнителем его хотений должен быть договор, где оговариваются нормы выработки и вознаграждения. У таксующих индивидуумов оно есть? Или они как "ночные бабочки" 24 часа на ногах в 60 такси. У доморощенных таксеров есть право работы по найму?
Вам шашечки или ехать? Мне как потребителю глубоко до лампочки наличие всяких разрешений. Условия работы всех таксистов сейчас одинаковы, хоть из гильдии, хоть сетевых. У всех отсутствует предрейсовый контроль как он должен быть, просто одни покупают бумажки, другие нет, но суть от этого не меняется. Не нравится машина или водитель, никто силой не сажает, откажись и закажи другое. Да и часто одни и те же водители работают и у якобы официальных такси и у сетевиков.
ответить
Й
1 1
Вам шашечки или ехать? Мне как потребителю глубоко до лампочки наличие всяких разрешений. Условия работы всех таксистов сейчас одинаковы, хоть из гильдии, хоть сетевых. У всех отсутствует предрейсовый контроль как он должен быть, просто одни покупают бумажки, другие нет, но суть от этого не меняется. Не нравится машина или водитель, никто силой не сажает, откажись и закажи другое. Да и часто одни и те же водители работают и у якобы официальных такси и у сетевиков.
Так говоришь пока до дому целый и невредимый доезжаешь. Но в один момент фортуна может на мгновение развернуться на 180. Поверь на слово, видел, что может быть с пассажирами, когда везет усталый либо неопытный водила да еще на восстановленной машине.
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Жека
2 0
Призываю таксистов не работать за копейки!!! Вы люди или тряпки? Пусть эти сетевики сами нищебродов катают по 50 рублей раз такие цены им называют... То сраные то пьяные и всем тачку подавай, тьфу
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Житель
1 0
Так говоришь пока до дому целый и невредимый доезжаешь. Но в один момент фортуна может на мгновение развернуться на 180. Поверь на слово, видел, что может быть с пассажирами, когда везет усталый либо неопытный водила да еще на восстановленной машине.
Ну так смотри куда садишься - выше уже писали, не нравится машина или водитель, не садись, закажи другое. Главное в том, что ни состояние машины, ни опытности водителя никоим образом не зависит от того какое такси вы выбрали. Одни и те же водители работают и у официалов и сетевиков. И тех и других ФАКТИЧЕСКИ никто не контролирует, бумажки, которые есть у одних, но нет у других, фикция, покупается за деньги. Что, впрочем, касается и маршруток, ну нет сейчас контроля за водителями, что был в советское время.
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