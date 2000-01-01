Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос кузбасского журналиста о возможном выводе трассы Р-255 «Сибирь» из Кемерова. Автодорога проходит через центр областной столицы, и это ухудшает экологическую ситуацию в городе.

По словам Путина, он готов поддержать проект, если найдутся желающие софинансировать его. Президент отметил, что в правительстве обязательно учтут предложения на эту тему.

Напомним, пресс-конференция президента состоялась 23 декабря 2016 года. В её ходе Владимир Путин также рассказал, что он думает об угледобыче в Кузбассе, как уже сообщал ВашГород.ру.

Р-255 «Сибирь» — трасса федерального значения. Она проходит через Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Иркутскую области и через Красноярский край. Протяжённость автодороги — 1 тысяча 860 километров.