Состояние дороги, где «адвокатский» БМВ сбил насмерть кемеровчанку, было неблагоприятным. Об этом рассказали в кузбасской ГИБДД.

Зимнее содержание проезжей части оставляло желать лучшего. Дорожных знаков и пешеходных ограждений рядом с местом аварии не было. Сотрудники ГИБДД также зафиксировали сужение проезжей части и препятствия, затрудняющие движение машины.

Серьёзная авария произошла 22 декабря. Автомобиль «БМВ ИКС 6» врезался в остановку на пересечении Ленина и Волгоградской, как уже сообщал ВашГород.ру. 34-летняя кемеровчанка получила серьёзные травмы и позже скончалась в больнице.

Вскоре стало известно, что за рулём внедорожника был известный кемеровский адвокат. По факту ДТП в Следкоме проводят доследственную проверку. Тем временем близкие погибшей в аварии собирают деньги в помощь семье кемеровчанки.