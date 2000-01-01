Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Путин сказал, что он думает про Кузбасс и угледобычу

Над Чёрным морем рухнул самолет с 84 пассажирами

Сегодня 14:37
705

Сегодня, 25 декабря, над Чёрным морем рухнул самолёт ТУ-154. На борту находились 84 человека и 8 представителей экипажа.

В самолёте находились музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». Артисты собирались выступить на авиабазе Хмеймим в Сирии с новогодней программой.

На месте происшествия работают спасатели, пишет Novokuznetsk.su. В настоящий момент найдены тела двух погибших. Обломки лайнера нашли на расстоянии 1,5 километра от побережья, на глубине 50−70 метров.

Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает Владимиру Путину обстановку.

По факту крушения возбуждено уголовное дело, сообщает «РИА Новости». Версия теракта исключается.

Предварительно, крушение произошло из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: soundcloud2mp3.space
ТУ-154 самолет упал крушение ту-154

Комментарии (1)

Добавить комментарий
Инга
4 0
Соболезнование семьям погибших. Мир их праху. Такое горе ни чем не измерить.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ