Сегодня, 25 декабря, над Чёрным морем рухнул самолёт ТУ-154. На борту находились 84 человека и 8 представителей экипажа.

В самолёте находились музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». Артисты собирались выступить на авиабазе Хмеймим в Сирии с новогодней программой.

На месте происшествия работают спасатели, пишет Novokuznetsk.su. В настоящий момент найдены тела двух погибших. Обломки лайнера нашли на расстоянии 1,5 километра от побережья, на глубине 50−70 метров.

Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает Владимиру Путину обстановку.

По факту крушения возбуждено уголовное дело, сообщает «РИА Новости». Версия теракта исключается.

Предварительно, крушение произошло из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.