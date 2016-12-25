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Крушение самолёта Ту-154: новые подробности

25 декабря 16:17
3126

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров рухнувшего Ту-154. Самолёт упал над Чёрным морем 25 декабря, как уже сообщал ВашГород.ру.

На настоящий момент спасатели нашли тела 5 погибших, пишет «РИА Новости». Сейчас спасательную операцию проводят 4 морских судна и 5 вертолётов. В районе крушения также трудятся водолазы.

«Лайф» опубликовал, предположительно, последний разговор пилотов Ту-154. На записи диспетчер передаёт информацию о погоде. Затем связь прерывается.

Сообщается, что самолёт использовался 33 года. Им управлял опытный пилот.

В связи с катастрофой многие телеканалы изменили сетку вещания, убрав из программы развлекательные передачи.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: graycell.ru
ТУ-154 самолет упал крушение ту-154

Комментарии (25)

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123
5 18
Если упали, то в море, а не над морем. И зачем из программы развлекательные передачи убирать. Что за бред?
ответить
Сталин
20 5
Нельзя концерты устраивать там где убивают и идет война...Тем более в чужой стране.
один раз с концертом виолончелиста проканало....Власти мало оказалось..
ответить
Сталин
2 3
Если упали, то в море, а не над морем. И зачем из программы развлекательные передачи убирать. Что за бред?
Точь в точь идет. Наверно в западной России поменяют и в масквабаде
ответить
Питерский дворник
18 21
Россияне несут ответственность своими жизнями за выбор путина по спасению Асада
ответить
"Помирал Ушаков" уже до Сирии, с буксирами но дотолкали
10 20
Провал за провалом, катастрофа за катастофой, кол-во смертей возрастает, изоляция усиливается, уже даже и боярышник стал ядом.
Может пора и о причинах подумать?
ответить
Еще одна зарубка на кресте
14 23
В 2014 г я смотрела новости по ТВ, где объявили о решении России ввести войска в Украину. Ребенок был в комнате и тоже слышал это. Он спросил у меня: "Мама, это что -война?" Я растерялась и не знала что ему ответить, мы просто плакали вместе. А сейчас война постепенно приходит в росийские семьи, и начинают плакать российские дети. И я говорю: "Господи, спасибо, что ты есть!"
ответить
карма
10 14
Нельзя концерты устраивать там где убивают и идет война...Тем более в чужой стране.
один раз с концертом виолончелиста проканало....Власти мало оказалось..
Основная версия - это последствия вторжения российско-фашистских войск в Сирию.
И это ведь не первый самолет, не считая вертолетов.
Сначала был пассажирский самолет, потом курящий Кузя уничтожил 2 истребителя, теперь ТУ154 с людьми, в общем-то подневольными, но летящими в Сирию развлекать убийц и освещать это в положительном свете.
Карма.
ответить
Иркутск не Москва
6 6
Если упали, то в море, а не над морем. И зачем из программы развлекательные передачи убирать. Что за бред?
Пишут, что в связи страгедией 1-й канал снял с эфира программу "Точь-в-точь" - враньё, посмотрел без каких-либо ремарок от канала !?

На завтра Володя Путин обьявил день траура.
Интересно, будет ли он "касаться" "боярышников" - или они не люди ?
ответить
Полосатый Обозреватель
12 2
Россияне несут ответственность своими жизнями за выбор путина по спасению Асада
действительно! от нас прям многое зависит. Я лично его вообще не выбирал...
ответить
Вишенка
17 6
В 2014 г я смотрела новости по ТВ, где объявили о решении России ввести войска в Украину. Ребенок был в комнате и тоже слышал это. Он спросил у меня: "Мама, это что -война?" Я растерялась и не знала что ему ответить, мы просто плакали вместе. А сейчас война постепенно приходит в росийские семьи, и начинают плакать российские дети. И я говорю: "Господи, спасибо, что ты есть!"
Вам людей не жалко? Или настолько пропагандой мозги запудрили?
ответить
Вася
13 4
Пришло время нам всем думать и делать выбор.
Пусть не сразу найдем правильное решение, но пора перестать быть быдлом.
ответить
алекс
11 4
Вам людей не жалко? Или настолько пропагандой мозги запудрили?
Да весь ресурс просто засран бандерлогами с соответствующими задачами на нём и люди им по куй...им чем больше крови тем лучше.
ответить
КОНЬФУЦИЙ
8 5
действительно! от нас прям многое зависит. Я лично его вообще не выбирал...
но ведь тебя как скотину на убой ведут. ты же определись кто ты. ГРАЖДАНИН ИЛИ .......
ответить
КОНЬФУЦИЙ
0 4
Пришло время нам всем думать и делать выбор.
Пусть не сразу найдем правильное решение, но пора перестать быть быдлом.
ЭТО УЖЕ РЕЧЬ НЕ РАБА , НО МУЖА (с)
ответить
получается так
0 0

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ответить
Я
4 6
Жалко людей...А с боярышником ВАЩЕ интересно...Путин по 2 млн. семьям погибших дает....а кто эти люди , употребившие жидкость для мытья ванн? алкаши ведь....а у нас шахтеров бабахает...да и в каких количествах? им то что? ФИГУ
ответить
(с)
8 1
Жалко людей...А с боярышником ВАЩЕ интересно...Путин по 2 млн. семьям погибших дает....а кто эти люди , употребившие жидкость для мытья ванн? алкаши ведь....а у нас шахтеров бабахает...да и в каких количествах? им то что? ФИГУ
Не бойся врага своего ........... а бойся равнодушных, с молчаливого согласия которых, творится всё мерзкое ... !
ответить
123
3 4
Да весь ресурс просто засран бандерлогами с соответствующими задачами на нём и люди им по куй...им чем больше крови тем лучше.
Им за это минстець гривни платит.
ответить
городите...украинцы давно уже вымерзли Да и Украины больше нет
11 16
Им за это минстець гривни платит.
Блог россиянина, называющего себя ополченцем. Он пишет, как ржачно, когда хохлы умоляют не убивать, говорят "у меня матка". В комментариях полно радостной ваты.
***
Российская кореспондентка позирует на фоне стреляющих градов. Пригибается от шума, смеется.
***
Блог россиянина-артиллериста. Фотография на фоне пушек. Подпись «Всю ночь долбили по Украине».
***
Тело украинского депутата Рыбака, который решил защитить украинский флаг, и которого увезли в неизвестном направлении "мирные шахтеры" из чечни . Тело нашли возле реки со вспоротым животом.
ответить
Батон
7 5
ВГ под такими новостями давно пора уже комментарии отключать,чтобы мразота перестала самоутверждаться на крови наших с вами соотечественников.
ответить
Красный Луч
0 2
Блог россиянина, называющего себя ополченцем. Он пишет, как ржачно, когда хохлы умоляют не убивать, говорят "у меня матка". В комментариях полно радостной ваты.
***
Российская кореспондентка позирует на фоне стреляющих градов. Пригибается от шума, смеется.
***
Блог россиянина-артиллериста. Фотография на фоне пушек. Подпись «Всю ночь долбили по Украине».
***
Тело украинского депутата Рыбака, который решил защитить украинский флаг, и которого увезли в неизвестном направлении "мирные шахтеры" из чечни . Тело нашли возле реки со вспоротым животом.
Москаляку на гиляку! Москалей на ножи! СУГС!
ответить
ф
1 0
ВГ под такими новостями давно пора уже комментарии отключать,чтобы мразота перестала самоутверждаться на крови наших с вами соотечественников.
А для ВГ самый кайф (хотя даже на некоторых укрорессурсах комменты отключают).
ответить
Екатерина
5 0
В 2014 г я смотрела новости по ТВ, где объявили о решении России ввести войска в Украину. Ребенок был в комнате и тоже слышал это. Он спросил у меня: "Мама, это что -война?" Я растерялась и не знала что ему ответить, мы просто плакали вместе. А сейчас война постепенно приходит в росийские семьи, и начинают плакать российские дети. И я говорю: "Господи, спасибо, что ты есть!"
Это вы щас так радуетесь?
ответить
Роман
0 0
А не происки ли это Пентагона
ответить
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