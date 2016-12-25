Министерство обороны России опубликовало список пассажиров рухнувшего Ту-154. Самолёт упал над Чёрным морем 25 декабря, как уже сообщал ВашГород.ру.
На настоящий момент спасатели нашли тела 5 погибших, пишет «РИА Новости». Сейчас спасательную операцию проводят 4 морских судна и 5 вертолётов. В районе крушения также трудятся водолазы.
«Лайф» опубликовал, предположительно, последний разговор пилотов Ту-154. На записи диспетчер передаёт информацию о погоде. Затем связь прерывается.
Сообщается, что самолёт использовался 33 года. Им управлял опытный пилот.
В связи с катастрофой многие телеканалы изменили сетку вещания, убрав из программы развлекательные передачи.