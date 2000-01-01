Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура по погибшим от крушения самолёта Ту-154 в Сочи. По последним данным Минобороны, выживших в крушении лайнера нет. Об этом сообщает «Интерфакс».

На данный момент найдены тела 10-и погибших. Специальный штаб расследует причины трагедии. Несмотря на отрицание властями теракта, многие эксперты считают, что на самолёт пронесли взрывчатку.

Согласно источнику «Рен ТВ», за несколько минут перед трагедией самолёт развернулся на 180 градусов, к аэропорту вылета.

Свои соболезнования России высказали многие страны — Армения, Казахстан, Испания, Турция, Германия, Молдавия и другие.

Трагедия случилась рано утром 25 декабря. Самолёт Ту-154 пропал с радаров над Чёрным морем. На борту находились 92 человека, как уже сообщал ВашГород.ру. Среди них были в том числе и артисты хора имени Александрова и журналисты «1 канала», «НТВ» и «Звезды», а также, глава благотворительного фонда Елизавета Глинка.