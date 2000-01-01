Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
В Новосибирске опубликована программа празднования Нового года

Понедельник объявлен днём траура по погибшим на борту Ту-154

25 декабря 19:20
1511

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура по погибшим от крушения самолёта Ту-154 в Сочи. По последним данным Минобороны, выживших в крушении лайнера нет. Об этом сообщает «Интерфакс».

На данный момент найдены тела 10-и погибших. Специальный штаб расследует причины трагедии. Несмотря на отрицание властями теракта, многие эксперты считают, что на самолёт пронесли взрывчатку.

Согласно источнику «Рен ТВ», за несколько минут перед трагедией самолёт развернулся на 180 градусов, к аэропорту вылета.

Свои соболезнования России высказали многие страны — Армения, Казахстан, Испания, Турция, Германия, Молдавия и другие.

Трагедия случилась рано утром 25 декабря. Самолёт Ту-154 пропал с радаров над Чёрным морем. На борту находились 92 человека, как уже сообщал ВашГород.ру. Среди них были в том числе и артисты хора имени Александрова и журналисты «1 канала», «НТВ» и «Звезды», а также, глава благотворительного фонда Елизавета Глинка.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: fwnews.ru
день траура ТУ-154 траур самолет упал крушение ту-154

Комментарии (16)

Добавить комментарий
123
6 2
Щас, ага. Нефиг устраивать пляски на костях.
ответить
К ПОСОЛЬСТВАМ России несут боярышник.
15 19
В России объявили траур: концерты в Сирии отменены.
ответить
sginj
13 8
В России объявили траур: концерты в Сирии отменены.
Ты клоунесса что ли? Или просто тупая?
Уже и так со своим боярышником, и эдак ...
Ай-яй-яй, какая жалость, никто не реагирует на твои паршивые вбросы.
Одна овца завелась и пытается здесь что-то мутить. Да всё мимо ...
Потому что люди не дурней тебя.
Ну давай, продолжай, гнусавь свою песню, как попка, в самом-то деле ...
ответить
ф
13 4
Ты клоунесса что ли? Или просто тупая?
Уже и так со своим боярышником, и эдак ...
Ай-яй-яй, какая жалость, никто не реагирует на твои паршивые вбросы.
Одна овца завелась и пытается здесь что-то мутить. Да всё мимо ...
Потому что люди не дурней тебя.
Ну давай, продолжай, гнусавь свою песню, как попка, в самом-то деле ...
Это иностранцы из 404.
ответить
Правдоруб
11 5
Ни в чём не повинные люди гибнут тактике не дальновидности властей. Вот нам и доказательства опровержения "...Россия великая держава".... В передаче В. Соловьева "Воскресный вечер" было много сказано, что нам ещё далёко до великой державы: ... у нас ещё убивают послов, сбивают лётчиков и расстреливают, экономика работает то в огонь ,то в полынью, народ проживает в вечном кризисе и невзгод ... А этот теракт ещё раз доказал и показал о нашей незащищённости граждан,халатности спецслужб, безнаказанности ответственных лиц, декриминализации статей уголовного кодекса, продажности ради денежных взяток подкупа... Это вызов брошен в лицо России,как властям, так и министерству обороны.
ответить
Димон
8 5
Ни в чём не повинные люди гибнут тактике не дальновидности властей. Вот нам и доказательства опровержения "...Россия великая держава".... В передаче В. Соловьева "Воскресный вечер" было много сказано, что нам ещё далёко до великой державы: ... у нас ещё убивают послов, сбивают лётчиков и расстреливают, экономика работает то в огонь ,то в полынью, народ проживает в вечном кризисе и невзгод ... А этот теракт ещё раз доказал и показал о нашей незащищённости граждан,халатности спецслужб, безнаказанности ответственных лиц, декриминализации статей уголовного кодекса, продажности ради денежных взяток подкупа... Это вызов брошен в лицо России,как властям, так и министерству обороны.
Медведев : - Выдержитесь там, скоро все будет хорошо !)))
ответить
посеявши ветер, пожнешь бурю.
4 4
Ни в чём не повинные люди гибнут тактике не дальновидности властей. Вот нам и доказательства опровержения "...Россия великая держава".... В передаче В. Соловьева "Воскресный вечер" было много сказано, что нам ещё далёко до великой державы: ... у нас ещё убивают послов, сбивают лётчиков и расстреливают, экономика работает то в огонь ,то в полынью, народ проживает в вечном кризисе и невзгод ... А этот теракт ещё раз доказал и показал о нашей незащищённости граждан,халатности спецслужб, безнаказанности ответственных лиц, декриминализации статей уголовного кодекса, продажности ради денежных взяток подкупа... Это вызов брошен в лицо России,как властям, так и министерству обороны.
посеявши ветер, пожнешь бурю. а законы кармы еще никто не отменял.
ответить
с
5 11
Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтоб им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды - причем самых передовых из них, "Первого канала" и "Звезды" - клепавших сюжеты про фашизм, хунту, распятие детей, тысячами вербовавших людей на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию, раскрутивших антимигрантские, антигрузинские, антиукраинские, антилиберальные, педофильские и прочие кампании, приведшие к убийствам инакомыслящих и инакородных уже в мирных российских городах - сотнями, если не тысячами - и в первых рядах строивших новую оруэловщину, диктатуру и ГУЛАГ..
Риторический вопрос.
Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них. (А.Бабченко)
ответить
Димон
7 3
Разлет обломков разбившегося самолета составил порядка 15 км. «Если бы самолет падал целый, то такого бы не было разлета осколков, поверьте. Самолет развалился, просто развалился, значит, взорвался, значит, где-то кому-то дали чемоданчик, учитывая, что это был рейс в Сирию, и летели музыканты из ансамбля, могли что-то пронести с этими музыкальными инструментами, кто-то что-то мог подложить. Поверьте, такой разлет осколков бывает только при разрушении самолета в воздухе.

Когда лайнер просто падает, образуется масляное пятно, там и всплывают обломки. «А тут даже нашли человека уже, который уже в прибрежной зоне пострадал от обломков. Это говорит о том, что обломки падали на землю в беспорядочном падении, значит, он взорвался в воздухе
ответить
+
0 0
Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтоб им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды - причем самых передовых из них, "Первого канала" и "Звезды" - клепавших сюжеты про фашизм, хунту, распятие детей, тысячами вербовавших людей на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию, раскрутивших антимигрантские, антигрузинские, антиукраинские, антилиберальные, педофильские и прочие кампании, приведшие к убийствам инакомыслящих и инакородных уже в мирных российских городах - сотнями, если не тысячами - и в первых рядах строивших новую оруэловщину, диктатуру и ГУЛАГ..
Риторический вопрос.
Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них. (А.Бабченко)
Твой Бабченко та ещё гнида:
Между тем известный либеральный журналист Аркадий Бабченко, которого бывшие сослуживцы по контрактной службе в Чечне называют «стукачом Бабеттой», заявил, что не испытывает жалости к погибшим при крушении Ту-154 в Чёрном море. На своей странице в соцсети Facebook он написал, что ему просто-напросто «плевать».
ответить
Анонимный пользователь
0 0
Жалко то как людей!
ответить
местный
0 0
Пусть земля будет пухом
ответить
Кузнечанин
0 0
А почему на ту-154 летели их уже все списать надо
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ