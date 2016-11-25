Города уже давно оделись в праздничные новогодние наряды. На площадях и в торговых центрах поставили яркие ёлки, радующие взгляд горожан.
Предлагаем читателям выбрать, где ёлки красивее: в Новокузнецке или Кемерове.
Итак, Новокузнецк
Новогодняя ель уже радует жителей Кузнецкого района! #новыйгод #новокузнецк
Фото опубликовано Администрация г. Новокузнецка (@pressanvkz)
Кемерово
Фото опубликовано phillip.j.dry (@phillipjuniordry)
#kemerovonline #kemerovobest #kemerovoinsta #каток #елка
Фото опубликовано Алекс (@tsibaevaleksei)
#кемерово #kemerovonline #kemerovobest #kemerovoinsta #елка
Фото опубликовано Алексей (@tsibaevaleksei)
Ранее ВашГород.ру рассказывал об уловках магазинов, заставляющих покупателей разориться к Новому году. Мы также советовали, как рассказать ребёнку, что Деда Мороза нет. А ещё на ВашГород.ру запущен конкурс с замечательными призами к Новому году.