Города уже давно оделись в праздничные новогодние наряды. На площадях и в торговых центрах поставили яркие ёлки, радующие взгляд горожан.

Предлагаем читателям выбрать, где ёлки красивее: в Новокузнецке или Кемерове.

Итак, Новокузнецк

Фото опубликовано город Новокузнецк (@nvkz_g) Дек 21 2016 в 7:05 PST

Новогодняя ель уже радует жителей Кузнецкого района! #новыйгод #новокузнецк Фото опубликовано Администрация г. Новокузнецка (@pressanvkz) Ноя 29 2016 в 11:27 PST

Фото опубликовано Татьяна Журавлева (@eva_nvkz) Ноя 25 2016 в 6:42 PST

Кемерово

#КемеровоСоветовПлощадь Фото опубликовано phillip.j.dry (@phillipjuniordry) Дек 22 2016 в 4:11 PST

#kemerovonline #kemerovobest #kemerovoinsta #каток #елка Фото опубликовано Алекс (@tsibaevaleksei) Дек 19 2016 в 5:28 PST

#кемерово #kemerovonline #kemerovobest #kemerovoinsta #елка Фото опубликовано Алексей (@tsibaevaleksei) Дек 22 2016 в 7:19 PST

Ранее ВашГород.ру рассказывал об уловках магазинов, заставляющих покупателей разориться к Новому году. Мы также советовали, как рассказать ребёнку, что Деда Мороза нет. А ещё на ВашГород.ру запущен конкурс с замечательными призами к Новому году.