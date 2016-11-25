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Ёлки Новокузнецка против ёлок Кемерова: фотобатл

Сегодня 07:00
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Города уже давно оделись в праздничные новогодние наряды. На площадях и в торговых центрах поставили яркие ёлки, радующие взгляд горожан.

Предлагаем читателям выбрать, где ёлки красивее: в Новокузнецке или Кемерове.

Итак, Новокузнецк

Новогодняя ель уже радует жителей Кузнецкого района! #новыйгод #новокузнецк

Фото опубликовано Администрация г. Новокузнецка (@pressanvkz)

Кемерово

#КемеровоСоветовПлощадь

Фото опубликовано phillip.j.dry (@phillipjuniordry)

#kemerovonline #kemerovobest #kemerovoinsta #каток #елка

Фото опубликовано Алекс (@tsibaevaleksei)

#кемерово #kemerovonline #kemerovobest #kemerovoinsta #елка

Фото опубликовано Алексей (@tsibaevaleksei)

Ранее ВашГород.ру рассказывал об уловках магазинов, заставляющих покупателей разориться к Новому году. Мы также советовали, как рассказать ребёнку, что Деда Мороза нет. А ещё на ВашГород.ру запущен конкурс с замечательными призами к Новому году.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Байкал Инфо, Инстаграм
новогодняя елка елка Новый год фотобатл

Комментарии (2)

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нвКз
0 0
красивые везде, но мне больше нравится новокузнецкая на площади торжеств!
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топливник 322
0 0
красивые везде, но мне больше нравится новокузнецкая на площади торжеств!
Красивее ёлки в лесу
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