Учёным удалось узнать идеальный возраст для отцовства. Оказывается, мужчинам становиться отцами лучше в возрасте от 30 до 40 лет. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Международная группа учёных провела исследование и выяснила, что мужчины в возрасте от 30 до 40 лет материально, морально и физически готовы к появлению потомства.

Исследователи убеждены, что у мужчин этого возраста рождаются самые талантливые, здоровые и красивые дети. Если же отец обзаводится потомством после 40 лет, то риск, что малыш может родиться с врождёнными проблемами здоровья, увеличивается в 6 раз. Например, чаще возникают различного рода отклонения в развитии, повышена вероятность появления аутизма. Если же отец, напротив, слишком молод, то он попросту не готов со всей ответственностью подойти к воспитанию потомства.

По мнению учёных, идеальный возраст для того, чтобы стать отцом — это 30 лет и немного за 30.

Напомним, ранее учёные назвали возраст, в котором люди чаще всего изменяют. Оказалось, что на измены люди идут преимущественно в преддверии юбилейных дат. Самым опасным считается возраст 39 лет. Также нельзя скидывать со счетов 29 и 49 лет.