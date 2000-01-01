Родственникам погибших при крушении Ту-154 в Сочи выплатят компенсации. Для военных выплаты составят порядка 7,8 миллионов рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ВСС, РСА и НСС.

«Воспринимаю эту трагедию как свою личную, это горе для всей страны, для каждого из нас», — сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура по погибшим от крушения самолёта Ту-154 в Сочи. По последним данным Минобороны, выживших в крушении лайнера нет.

Трагедия произошла утром 25 декабря. Самолёт Ту-154 пропал с радаров над Чёрным морем. На борту находились 92 человека. Среди них были в том числе и артисты хора имени Александрова и журналисты «1 канала», «НТВ» и «Звезды», а также, глава благотворительного фонда Елизавета Глинка.