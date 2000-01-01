На 54 году жизни не стало известного во всём мире британского поп-исполнителя Джорджа Майкла. Он скончался накануне, в воскресенье, 25 декабря, в собственном доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BBC.

Полиция расценивает смерть британского певца как невыясненную, однако не видит в ней ничего криминального. Сейчас устанавливаются причины гибели, будет проведено вскрытие, только после этой процедуры озвучат дополнительную информацию.

Настоящее имя Джорджа Майкла Георгиос — Кириякос Панайотоу. Он родился в Лондоне. В начале 1980-х он стал участником поп-дуэта «Уэм!». В 1986 году коллектив распался, и Джордж Майкл начал сольную карьеру. Его хиты много раз возглавляли мировые музыкальные хит-парады. Со временем слава несколько угасла, но поклонники любят его песни и готовы были платить за них любые деньги. По сообщениям СМИ, в начале 2007 года российский бизнесмен Владимир Потанин не пожалел 3 миллионов долларов только за одно выступление Джорджа Майкла на его вилле. Таким образом, певец стал, своего рода, рекордсменом в области дорогих выступлений.

Среди самых известных песен музыканта — «Last Christmas», «Freedom», «Jesus to a Child» и многие другие.