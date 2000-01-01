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Легендарный певец умер по невыясненной причине

Сегодня 08:54
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На 54 году жизни не стало известного во всём мире британского поп-исполнителя Джорджа Майкла. Он скончался накануне, в воскресенье, 25 декабря, в собственном доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BBC.

Полиция расценивает смерть британского певца как невыясненную, однако не видит в ней ничего криминального. Сейчас устанавливаются причины гибели, будет проведено вскрытие, только после этой процедуры озвучат дополнительную информацию.

Настоящее имя Джорджа Майкла Георгиос — Кириякос Панайотоу. Он родился в Лондоне. В начале 1980-х он стал участником поп-дуэта «Уэм!». В 1986 году коллектив распался, и Джордж Майкл начал сольную карьеру. Его хиты много раз возглавляли мировые музыкальные хит-парады. Со временем слава несколько угасла, но поклонники любят его песни и готовы были платить за них любые деньги. По сообщениям СМИ, в начале 2007 года российский бизнесмен Владимир Потанин не пожалел 3 миллионов долларов только за одно выступление Джорджа Майкла на его вилле. Таким образом, певец стал, своего рода, рекордсменом в области дорогих выступлений.

Среди самых известных песен музыканта — «Last Christmas», «Freedom», «Jesus to a Child» и многие другие.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: starsingers.net

Комментарии (13)

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Мотрич
4 27
И так будет со всеми педерастами
ответить
..
2 3
И так будет со всеми педерастами
И с тобой в первую очередь. А вот певец был хороший.
ответить
321
0 3
он же вроде гей был
и чего, это что-то объясняет?
ответить
Мотрич
3 1
он же вроде гей был
О том и говорю! с каких это пор у нас геев принято причислять к талантам и легендам? что он может нести обществу? какую пользу? один разврат
ответить
Оля
1 2
О том и говорю! с каких это пор у нас геев принято причислять к талантам и легендам? что он может нести обществу? какую пользу? один разврат
Вы придурки!!!! Певец он гениальный!!!!А вы кто?!
ответить
Мотрич
2 1
Вы придурки!!!! Певец он гениальный!!!!А вы кто?!
В чем его гениальность? В том, что гомосексуализм пропогандировал? молчал бы вы тряпочку про свои игры постельные, никто бы и слова не сказал!
ответить
321
1 1
Вы придурки!!!! Певец он гениальный!!!!А вы кто?!
а они тролли
ответить
ой, дурашка-то какой
1 1
О том и говорю! с каких это пор у нас геев принято причислять к талантам и легендам? что он может нести обществу? какую пользу? один разврат
сэр Элтон Джон и Фредди Меркьюри посмеиваются, глядючи на подобного титана мысли.
Талант, он может быть в любом обличии. Или будешь упорствовать, дурашка?
ответить
321
0 0
сэр Элтон Джон и Фредди Меркьюри посмеиваются, глядючи на подобного титана мысли.
Талант, он может быть в любом обличии. Или будешь упорствовать, дурашка?
этот будет
ответить
Мотрич
1 0
сэр Элтон Джон и Фредди Меркьюри посмеиваются, глядючи на подобного титана мысли.
Талант, он может быть в любом обличии. Или будешь упорствовать, дурашка?
Посмотрю я на вас, когда ваши дети станут такими же "талантами"
ответить
ну что за прелесть, такая дурашка
0 1
Посмотрю я на вас, когда ваши дети станут такими же "талантами"
как ты думаешь, дурачок, почему среди истинных гомосексуалистов такой большой процент людей творческих и талантливых?
Может это природа так должок возвращает за то, что поигралась с генами нетрадионалов?
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