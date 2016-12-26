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Среди пассажиров Ту-154 был новокузнечанин

Сегодня 09:41
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Среди пассажиров рухнувшего Ту-154 был новокузнечанин. 55-летний Юрий Новокшанов являлся членом ансамбля имени Александрова. Его имя значится в списке Министерства обороны.

Несмотря на то, что выживших до сих пор не нашли, спасательная операция продолжается. В Чёрном море работают более 3 тысяч человек. Задействованы 32 морских судна и 109 водолазов, пишет «РИА Новости».

26 декабря объявлен днём траура в России по погибшим в крушении самолёта, как уже сообщал ВашГород.ру. Многие российские телеканалы убрали с вещания рекламу и развлекательные передачи.

Крушение Ту-154 произошло утром 25 декабря, как уже писал ВашГород.ру. Самолёт направлялся на базу в Сирии Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с Новым годом. На борту находились 92 человека.

Родственникам погибших выплатят компенсации.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВКонтакте
ТУ-154 самолет упал крушение ту-154

Комментарии (4)

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Анатолий
0 0
Жалко людей погибших в катастрофе. Роковая случайность? Остались вопросы, на которые хочется получить ответ - из-за чего разбился ТУ-154?
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Свой
0 3
Жалко людей погибших в катастрофе. Роковая случайность? Остались вопросы, на которые хочется получить ответ - из-за чего разбился ТУ-154?
Он не разбился,его разорвало в воздухе мгновенно и обломки разлетелись на километры.
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