Среди пассажиров рухнувшего Ту-154 был новокузнечанин. 55-летний Юрий Новокшанов являлся членом ансамбля имени Александрова. Его имя значится в списке Министерства обороны.

Несмотря на то, что выживших до сих пор не нашли, спасательная операция продолжается. В Чёрном море работают более 3 тысяч человек. Задействованы 32 морских судна и 109 водолазов, пишет «РИА Новости».

26 декабря объявлен днём траура в России по погибшим в крушении самолёта, как уже сообщал ВашГород.ру. Многие российские телеканалы убрали с вещания рекламу и развлекательные передачи.

Крушение Ту-154 произошло утром 25 декабря, как уже писал ВашГород.ру. Самолёт направлялся на базу в Сирии Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с Новым годом. На борту находились 92 человека.

Родственникам погибших выплатят компенсации.