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Эксперты назвали основные версии причины падения ТУ-154

Сегодня 10:10
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Основной версией причины крушения является отказ техники. Также эксперты называют, в числе возможных причин падения самолёта, возникновение экстренной ситуации на борту, теракт и ошибку пилота, сообщает РИА Новости.

Технические неполадки — основная версия. К падению самолета могло привести плохое качество топлива. «В Сирии плохо с горючим. Поэтому самолет должен был заправить топливные баки до отказа, чтобы долететь в Сирию и обратно в Сочи без дозаправки», — рассказал КП.ру Константин Проскура, летчик с 40-летним стажем. Кроме того, этот самолет находился в эксплуатации уже 33 года. В последний раз его ремонтировали в декабре 2014 года, а в сентябре 2016 года он прошёл плановое обслуживание.

Также эксперты не исключают, что на борту Ту-154 могла произойти какая-либо экстремальная ситуация. «Тот факт, что после короткого двухминутного полета самолет пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках, может говорить о том, что на борту сложилась экстренная ситуация: или влияние извне на машину, или встреча с препятствием», — считает Виталий Андреев, проработавший в авиации 47 лет. По его словам, Ту-154 очень надежны и «просто так они не падают». В двигатель могла попасть птица. Недалеко от аэропорта находится станция перелетных птиц и орнитопарк.

Версия теракта также не рассматривается, как основная. Источник РИА Новости отметил: «Самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись».

Лётчик Константин Проскура считает, что не исключена ошибка пилотов. Сочинский аэропорт по авиационным меркам непростой — вокруг аэропорта находятся горы. Пилоты обязательно должны пройти специальную подготовку, вылетая туда.

Напомним, Ту-154 упал над Чёрным морем 25 декабря. Министерство обороны России опубликовало список пассажиров рухнувшего самолёта. Сегодняшний день, 26 декабря, Президент России Владимир Путин объявил днём траура по погибшим от крушения. По последним данным Минобороны, выживших в падении лайнера нет.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: tuvaonline.ru
крушение самолета самолет ТУ-154

Комментарии (8)

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диванные эксперты
2 0
если вы не заметили, мы уже без вас разобрались
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Exa
11 0
Жалко людей. Из-за чьей-то халатности гибнут.
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Лётчик-залётчик
14 2
У нас могут быть только две причины: теракт и подкуп лиц имевших доступ к самолёту. Одно только удивляет самолёт постройки 1968 года , с 1972 года в эксплуатации. Интересно почему высокопоставленные чиновники власти не летают на таких самолётах такой давности,не ездят в таких авто?????
ответить
Свой
8 3
У нас могут быть только две причины: теракт и подкуп лиц имевших доступ к самолёту. Одно только удивляет самолёт постройки 1968 года , с 1972 года в эксплуатации. Интересно почему высокопоставленные чиновники власти не летают на таких самолётах такой давности,не ездят в таких авто?????
Читаю и поражаюсь экспертам,к примеру - что в двигатель могла попасть птица.Получается сразу все двигатели забило до отказа птицами и куски самолёта разбросало на километры,пилоты даже на кнопку тревоги не успели нажать,в миг.Но любой двоечник знает,что самолёт и без двигателей может планировать 100-150 км.Или птицы уничтожили самолёт?,вопрос к экспертам, которых находит ВГ.
ответить
школьник
5 4
Читаю и поражаюсь экспертам,к примеру - что в двигатель могла попасть птица.Получается сразу все двигатели забило до отказа птицами и куски самолёта разбросало на километры,пилоты даже на кнопку тревоги не успели нажать,в миг.Но любой двоечник знает,что самолёт и без двигателей может планировать 100-150 км.Или птицы уничтожили самолёт?,вопрос к экспертам, которых находит ВГ.
я школьник и то понимаю, за пару минут самолет не наберет высоту необходимую для плинирования 100-150 км. Думай головой, а не спинным мозгом когда пишешь
ответить
Свой
3 0
я школьник и то понимаю, за пару минут самолет не наберет высоту необходимую для плинирования 100-150 км. Думай головой, а не спинным мозгом когда пишешь
Давай посчитаем.Семь минут полёта было по одним источникам,две по другим,вскоре реальные цифры появятся.10 метров в секунду набор высоты.600 метров в минуту,за семь минут 4200 метров,посему осколки и разлетелись на километры.
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Свой
3 0
Даже если всего две минуты,то с километр наберёт и какое-то время будет планировать,пусть не 150 км,но километров надцать пролетит и будет попытка посадки на воду,что только один раз в истории было удачно.
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сми
1 0
Утром 25 декабря веб-камеры на пляже "Огонек" в Адлере зафиксировали загадочную вспышку в небе примерно в то же время и в том же месте, где произошла катастрофа российского военного самолета Ту-154 с группой военных и артистов на борту,
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