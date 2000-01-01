Основной версией причины крушения является отказ техники. Также эксперты называют, в числе возможных причин падения самолёта, возникновение экстренной ситуации на борту, теракт и ошибку пилота, сообщает РИА Новости.

Технические неполадки — основная версия. К падению самолета могло привести плохое качество топлива. «В Сирии плохо с горючим. Поэтому самолет должен был заправить топливные баки до отказа, чтобы долететь в Сирию и обратно в Сочи без дозаправки», — рассказал КП.ру Константин Проскура, летчик с 40-летним стажем. Кроме того, этот самолет находился в эксплуатации уже 33 года. В последний раз его ремонтировали в декабре 2014 года, а в сентябре 2016 года он прошёл плановое обслуживание.

Также эксперты не исключают, что на борту Ту-154 могла произойти какая-либо экстремальная ситуация. «Тот факт, что после короткого двухминутного полета самолет пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках, может говорить о том, что на борту сложилась экстренная ситуация: или влияние извне на машину, или встреча с препятствием», — считает Виталий Андреев, проработавший в авиации 47 лет. По его словам, Ту-154 очень надежны и «просто так они не падают». В двигатель могла попасть птица. Недалеко от аэропорта находится станция перелетных птиц и орнитопарк.

Версия теракта также не рассматривается, как основная. Источник РИА Новости отметил: «Самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись».

Лётчик Константин Проскура считает, что не исключена ошибка пилотов. Сочинский аэропорт по авиационным меркам непростой — вокруг аэропорта находятся горы. Пилоты обязательно должны пройти специальную подготовку, вылетая туда.

Напомним, Ту-154 упал над Чёрным морем 25 декабря. Министерство обороны России опубликовало список пассажиров рухнувшего самолёта. Сегодняшний день, 26 декабря, Президент России Владимир Путин объявил днём траура по погибшим от крушения. По последним данным Минобороны, выживших в падении лайнера нет.