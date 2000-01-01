Завтра, 27 декабря, кемеровчане купят всё к новогоднему столу по низким ценам. В 9.30 на площади Советов стартует продуктовая ярмарка.

Кемеровчанам предложат мясо, рыбу, колбасу, сладости, овощи и другие продукты от местных производителей и по сниженным ценам. Также на ярмарке организуют продажу ёлок и новогодних украшений.

Люди с ограниченными возможностями и маломобильные ветераны смогут воспользоваться социальным такси. А волонтёры помогут пенсионерам донести пакеты и сумки до автобусов. Закроется ярмарка в 15.00.

Продовольственную ярмарку в Кемерове перенесли с 23 декабря на 27-е из-за морозов, как уже сообщал ВашГород.ру.