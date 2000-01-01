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С банковской карты новокузнечанина пропали десятки тысяч рублей

Сегодня 10:51
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В Новокузнецке у студента одного из учебных заведений с банковской карточки пропали деньги. Случилось это после того, как он дал реквизиты карты постороннему человеку.

«Есть один парень Айдар А., который решает математику онлайн, я обратился к нему, он мне решил за тысячу на 3, а обещал на 4. После всего этого, он попросил номер моей карты или фотографию, якобы хочет вернуть часть денег за такую оценку, сфотографировав свою карту, я ему отправил фото. Лёг спать, на счету было 48 тысяч. Проснулся от того, что идут сообщения без конца от Сбербанка, увидев свой баланс, мне вообще в это не поверилось. На счету осталось 919 рублей, все деньги перевелись на алиэкспресс, с которого Сбербанк ничего вернуть не может. И данный парень не отвечает не на звонки не на сообщения, а в контакте в чёрный список добавил», — сообщил журналистам ВашГород.ру новокузнечанин Егор.

Отметим, чтобы злоумышленники не смогли украсть деньги с вашей карты, не нужно передавать посторонним людям информацию о своей карте. Особенно CVC2 код — идентификационный код из 3-х цифр на обратной стороне вашей карты.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: yarnovosti.com
Сбербанк России банковская карта украли деньги

Комментарии (9)

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321
18 0
"сфотографировав свою карту С ДВУХ СТОРОН" правильно было бы написать
без кода этот Айдар ничего бы не перевел
так что новокузнечанин Егор тот еще балбес
и математику решать не умеет, и элементарные правила безопасности карты не знает
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Лохотрон
6 0
Лох - это судьба! Лох не мамонт - не вымрет! Без лоха и жизнь не та! Ну е мое, как так можно давать все данные про карту. эт то же самое что просто подойти к кому нибуть на улице и отдать свои деньги.
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Нина
9 0
Студент однако зажиточный какой-то, а математику решить не может. Вот и учит жизнь его. Недаром говорят, учите мат.часть.
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Дон Хенаро 35347
1 0
Студент однако зажиточный какой-то, а математику решить не может. Вот и учит жизнь его. Недаром говорят, учите мат.часть.
Нормальный ценник за урок жизни)
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нектов
5 0
Выгнать идиота с института. Не достоин он высшего образования. Такой лошок потом ещё людьми захочет руководить.
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Дмитрий
1 0
Да он сам мог оплатить, потом пожаловаться что не он оплачивал, чтобы деньги вернули а посылка пришла.
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выффывф
1 0
В связи со всеми вышесказанным про CVC2 - вообще в руки другим людям давать не стоит, даже продавцам и кассирам. Кстати нынче это всё вылилось в соответствующие тенденции среди продавцов и не кассах - сейчас пос-терминалы стоят в доступе к покупателю и он сам втыкает карту и оплачивает.

А если даете в руки продавцу и иначе никак, то не стесняйтесь предупреждать продавца, чтобы карту не переворачивал, или открыто следите за его действиями
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