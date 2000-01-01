В Новокузнецке у студента одного из учебных заведений с банковской карточки пропали деньги. Случилось это после того, как он дал реквизиты карты постороннему человеку.

«Есть один парень Айдар А., который решает математику онлайн, я обратился к нему, он мне решил за тысячу на 3, а обещал на 4. После всего этого, он попросил номер моей карты или фотографию, якобы хочет вернуть часть денег за такую оценку, сфотографировав свою карту, я ему отправил фото. Лёг спать, на счету было 48 тысяч. Проснулся от того, что идут сообщения без конца от Сбербанка, увидев свой баланс, мне вообще в это не поверилось. На счету осталось 919 рублей, все деньги перевелись на алиэкспресс, с которого Сбербанк ничего вернуть не может. И данный парень не отвечает не на звонки не на сообщения, а в контакте в чёрный список добавил», — сообщил журналистам ВашГород.ру новокузнечанин Егор.

Отметим, чтобы злоумышленники не смогли украсть деньги с вашей карты, не нужно передавать посторонним людям информацию о своей карте. Особенно CVC2 код — идентификационный код из 3-х цифр на обратной стороне вашей карты.