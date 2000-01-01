Следственный комитет России по Иркутской области опубликовал инструкцию «Спасение детей от кибер преступлений». В ней говорится, что Россия находится на первом месте в мире по числу детских суицидов. В перечне признаков, которые должны насторожить родителей: фотографии единорогов, кошек и бабочек на страничке ребёнка в соцсетях.

Памятка для родителей, опубликованная следственным комитетом по Иркутской области, написана по информации региональной общественной организации «Спасём детей от кибер преступлений».

В инструкции говорится о том, что родителям нужно быть внимательными к своим детям. Предлагается целый список прямых и косвенных признаков, по которым можно определить, нет ли у ребёнка суицидальных наклонностей.

«Самым страшным и необратимым процессом воздействия на детей стало массовое вовлечение их в суицидальные группы, в которых романтизируется смерть, популяризируется уход из жизни. Воздействовать на ребенка могут не только путем прямого контакта в переписке в социальных сетях, но и через предложения просмотра видео, обсуждения сериалов, в помощи решения домашнего задания», — говорится в сообщении.

В списке признаков обработки детей — картинки, критикующие школу и семью, бога и религию, а также пропагандирующие нетрадиционные половые отношения, самоунижение и самооскорбление. Авторы статьи назвали опасным, если ребёнок сохраняет на странице фотографии китов, медуз, кошек, бабочек, единорогов («что тоже символично, смерть едет на единороге в ад»), съёмки с высоты, крыш и чердаков.

В список внешних признаков попали: чрезмерное потребление кофе, ранний утренний подъем, долгое времяпрепровождение за компьютером или в мобильном телефоне, ношение одежды преимущественно чёрного цвета, перекрывание лица на фотографиях руками или деталями одежды, демонстрация в фотографиях безымянного пальца и другие.

Напомним, в августе 2016 года Следственный комитет России предложил ввести уголовную ответственность за склонение детей к суициду. На совещании по вопросам предупреждения самоубийств несовершеннолетних официальный представитель следственного комитета России Владимир Маркин заявил, важно не допускать распространения «суицидального» контента в интернете. Была создана рабочая группа из различных ведомств России, которые должны были продолжить обсуждение вопросов, связанных с детскими суицидами и вести проработку предложений для решения проблемы.