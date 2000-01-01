Эксперты выяснили, как жители Западной Сибири защищают свои ПК от киберугроз. Специалисты компании ТТК на основе абонентских подписок на антивирусные услуги составили рейтинг антивирусов.

Лидером списка стал Антивирус Касперского. Его выбирают 54% покупателей антивирусных программ. Самым популярным продуктом стал Kaspersky Internet Security — его предпочитают в ¾ случаев.

Почти в равной степени популярны ESET NOD — 23% и Dr. Web — 20%.

На четвертом и пятом местах рейтинга оказались Panda Antivirus и Emsisoft Anti-Malware.

Добавим, ранее на сайт ВашГород.ру в рубрику «Вопрос дня» обратилась читательница Жанна с просьбой подсказать, какую антивирусную программу ей лучше установить на компьютер. Мнения комментаторов тогда разделились — какого-то одного фаворита читатели ВашГород.ру не выделили:

— Использую AVIRA как постоянный. Иногда прогоняю дополнительно Dr. web Cureit.

— AVG, Avira, Avast … В принципе любой… + правильная настройка компа.

— На работе купленный Каспер. Всё нормально, проблем нет. Категорически не рекомендую Аваст — помимо того, что это самый дырявый антивирус, так и глюков из-за него потом наберется немеренно, вплоть до убийства системы (уже не раз чинил компы знакомым из-за этой дряни).А вообще, ни один антивирус не даст 100% защиту. Куда важнее иметь мозги и прямые руки.