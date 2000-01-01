В редакцию ВашГород.ру обратился возмущенный новокузнечанин. Горожанин сообщил, что в день траура и скорби по погибшим пассажирам самолёта Ту-154 все флаги должны быть приспущены, а также отменены все развлекательные мероприятия. По словам новокузнечанина, видимо, многим до этого нет дела.

«Над администрацией Центрального района Новокузнецка флаг России гордо развеваетсяся на ветру, как и всегда, хотя все флаги должны быть приспущены», — сообщил журналистам ВашГород.ру новокузнечанин.

Кроме этого, радио на остановках продолжает играть, транслируя веселые и задорные песни. Как ранее сообщал ВашГород.ру, президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура по погибшим от крушения самолёта Ту-154 в Сочи.