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Администрация района Новокузнецка и радио не поддержали траур по погибшим Ту-154

Сегодня 12:46
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В редакцию ВашГород.ру обратился возмущенный новокузнечанин. Горожанин сообщил, что в день траура и скорби по погибшим пассажирам самолёта Ту-154 все флаги должны быть приспущены, а также отменены все развлекательные мероприятия. По словам новокузнечанина, видимо, многим до этого нет дела.

«Над администрацией Центрального района Новокузнецка флаг России гордо развеваетсяся на ветру, как и всегда, хотя все флаги должны быть приспущены», — сообщил журналистам ВашГород.ру новокузнечанин.

Кроме этого, радио на остановках продолжает играть, транслируя веселые и задорные песни. Как ранее сообщал ВашГород.ру, президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура по погибшим от крушения самолёта Ту-154 в Сочи.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: читатель ВашГород.ру
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