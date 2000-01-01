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Выгоднее закупать продукты раз в месяц или каждый день? — вопрос дня

Сегодня 12:45
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ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». В редакцию свой вопрос прислала читательница Светлана, желающая вести домашнее хозяйство более экономно и рационально.

«Здравствуйте! Хочу узнать, как разумные люди закупают продукты: впрок, сразу на месяц, раз в неделю или каждый день с работы ходят в магазин. В оптовом всё дешевле, а сэкономить все равно не получается, все съедаем моментально и снова в магазин. А там дорого. Как вы делаете?»

Для того, чтобы ваш вопрос был опубликован в рубрике, вам необходимо прислать его на нашу почту: press@ka2i.ru с пометкой «вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
вопрос дня покупка продуктов
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