ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». В редакцию свой вопрос прислала читательница Светлана, желающая вести домашнее хозяйство более экономно и рационально.

«Здравствуйте! Хочу узнать, как разумные люди закупают продукты: впрок, сразу на месяц, раз в неделю или каждый день с работы ходят в магазин. В оптовом всё дешевле, а сэкономить все равно не получается, все съедаем моментально и снова в магазин. А там дорого. Как вы делаете?»

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