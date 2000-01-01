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Новокузнецкий коллектор устроил смертельное ДТП: в деле поставлена точка

Сегодня 13:27
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Суд вынес приговор новокузнечанину, устроившему смертельную аварию на пересечении Дружбы и Тольятти. ДТП произошло 28 сентября 2016 года, как ранее сообщал ВашГород.ру.

Новокузнечанин, двигаясь на «ВАЗ — 2114», не включил на перекрётске «поворотник» и врезался в иномарку. Погибла пассажирка «Лады». Оба водителя травм не получили. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

В Центральном районном суде Новокузнецка ВашГород.ру сообщили, что мужчина работал в коллекторском агентстве. Ранее у него уже отбирали водительские права, но это не помешало ему снова сесть за руль.

Суд приговорил мужчину к 2 годам 9 месяцам в колонии-поселении. Машиной новокузнечанин не сможет управлять ещё 2 года.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: https://vk.com/andrew_smirnof
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