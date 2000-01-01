Суд вынес приговор новокузнечанину, устроившему смертельную аварию на пересечении Дружбы и Тольятти. ДТП произошло 28 сентября 2016 года, как ранее сообщал ВашГород.ру.

Новокузнечанин, двигаясь на «ВАЗ — 2114», не включил на перекрётске «поворотник» и врезался в иномарку. Погибла пассажирка «Лады». Оба водителя травм не получили. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

В Центральном районном суде Новокузнецка ВашГород.ру сообщили, что мужчина работал в коллекторском агентстве. Ранее у него уже отбирали водительские права, но это не помешало ему снова сесть за руль.

Суд приговорил мужчину к 2 годам 9 месяцам в колонии-поселении. Машиной новокузнечанин не сможет управлять ещё 2 года.